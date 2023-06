Google Pixel Tablet: gli accessori non sono scomparsi, ma solo in ritardo

Mancano ancora diverse settimane all'arrivo ufficiale di Google Pixel Tablet, ma gli utenti hanno notato la mancanza nei preordini degli accessori ufficiali per il nuovo dispositivo di Big G. Nonostante una breve apparizione nel filmato di presentazione dello scorso anno, non ci sono ancora notizie ufficiali per quanto riguarda la penna stylus e la tastiera ufficiale per il Pixel Tablet di Google.

Stylus e Tastiera per Google Pixel Tablet arriveranno, ma non subito

Stando alle indiscrezioni condivise dal noto leaker Kamila Wojciechowska, Google starebbe ancora lavorando a due accessori che andranno ad affiancare la cover e il dock del nuovo tablet della compagnia statunitense: stiamo parlando di Keyboard for Pixel Tablet e Stylus for Pixel Tablet, ovvero penna digitale e tastiera disegnate per uniformarsi allo stile dell'inedito dispositivo di Big G.

Al momento non ci sono dettagli per una eventuale finestra di lancio, ma secondo il leaker il ritardo non dovrebbe sorprendere nessuno: lo stesso tablet infatti ha ricevuto un ritardo di un anno intero perché non era ancora pronto, cosa che si sta ripetendo oggi con gli accessori che andrebbero ad arricchire l'esperienza d'uso.

Nei giorni scorsi è emersa in rete anche una colorazione non annunciata ufficialmente da Google, segno tangibile di un progetto, quello del Pixel Tablet, ancora tutto in divenire e in fase di definizione.

