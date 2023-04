OPPO Happy Weekend: tante offerte su smartphone, audio e indossabili!

OPPO dà il via all'Happy Weekend, con promozioni uniche per acquistare i propri alleati tecnologici tra i dispositivi dell'ecosistema del brand. La nuova promozione sarà attiva per tutti i weekend di aprile e permetterà di approfittare di sconti e offerte su smartphone, dispositivi audio e wearable solo sullo store ufficiale di OPPO.

OPPO Happy Weekend: tutte le offerte e i dettagli della nuova promozione

Come evidenziato anche in apertura, l'evento OPPO Happy Weekend sarà attivo tutti i fine settimana di aprile: di conseguenza la promo sarà attiva in tre fasi distinte, ognuna di essere caratterizzata da sconti unici ed offerta da cogliere al volo.

Dal 14 al 16 aprile, più acquisti, più risparmi: per coloro che vogliono creare il proprio kit su misura, questa è l’occasione perfetta. All'acquisto di due prodotti dell'ecosistema OPPO verrà applicato uno sconto del 10% direttamente a carrello mentre, all'acquisto di tre lo sconto applicato sarà del 15%.

In questo modo gli utenti potranno approfittare di questo Happy Weekend per un set completo di smartphone, cuffie e smartwatch: per non farsi mancare proprio nulla!

Le offerte continuano poi dal 21 al 23 aprile: OPPO Store offrirà fino all'80% di sconto per prodotti IOT e accessori selezionati. Gli auricolari true wireless Enco X2 con cancellazione del rumore saranno scontate del 25% e il prezzo scenderà a 127,49€ invece di 169,99€.

Per poter vedere le proprie serie TV preferite in qualsiasi posto e momento, anche in viaggio, OPPO Pad Air è il device adatto, comodo e leggero. Solo per questo weekend di aprile sarà scontato del 40% nelle sue versioni da 4/8 GB di RAM e 128 GB rispettivamente a 179,99€ e 209,99€. Tra i device in promo, anche Band Style, a soli 29,99€ (anziché 39,99€).

Ma non è finita qui: per l'ultimo weekend di aprile, dal 28 al 30 aprile ci saranno prezzi imperdibili e bundle sulla Serie A e sconti dedicati a OPPO Reno 8T e Reno 8 Lite.

Reno 8T – disponibile scontato di 70€ a soli 329,99€ invece di 399,99€

– disponibile scontato di a soli invece di 399,99€ Reno 8 Lite – in offerta a 349,99€ invece di 389,99€

– in offerta a invece di 389,99€ OPPO A78 – disponibile nelle sue versioni 4/8 GB di RAM scontato rispettivamente a 279€ e 299€ .

– disponibile nelle sue versioni di RAM scontato rispettivamente a e A96, A54s, A16s e A57s – disponibili in bundle con Enco Air2 con sconti fino a 30€, mentre A17 è acquistabile in bundle con Enco Buds 2 scontato di 20€ al prezzo di 179,99€

Per scoprire tutte le occasioni targate OPPO Store, date un'occhiata alla pagina dedicata all'evento Happy Weekend. E non dimenticate che le varie fasi della promo si terranno per tutto il mese di aprile (nei giorni dei fine settimana).

