Xiaomi 12S Ultra diventa una reflex in questo straordinario concept con Leica

La compagnia di Lei Jun stupisce ancora una volta con un concept phone che mira a ridisegnare il concetto stesso di smartphone. Dopo lo spettacolare MIX Alpha e il flagship con bordi Waterfall, l'azienda torna a sperimentare con Xiaomi 12S Ultra in una versione speciale realizzata in collaborazione con Leica: un vero e proprio camera phone che gioca a fare la reflex!

Xiaomi 12S Ultra x Leica: il camera phone definitivo (ma si tratta di un concept) | Video

Più che parlare di una reflex, forse sarebbe più corretto fare riferimento ad una fotocamera mirrorless. La nuova versione di Xiaomi 12S Ultra realizzata con Leica presenta un design identico alla variante “standard”, ma con una novità: la possibilità di agganciare un obiettivo per potenziare il comparto fotografico.

Lo smartphone sperimentato da Xiaomi, quindi, offre obiettivi intercambiabili. Il sensore è integrato direttamente nel modulo fotografico, ben visibile sotto un pannello protettivo in vetro; ci sono poi gli agganci per collegare un obiettivo Leica M, in modo da ottenere scatti e video migliorati.

Questa è la prima volta al mondo che uno smartphone ospita un obiettivo per fotocamere targato Leica. Il risultato è un dispositivo equipaggiato con due sensori da 1″, un camera phone pronto per offrire risultati spettacolari.

Tuttavia Xiaomi sottolinea che questa versione del top di gamma 12S Ultra con Leica M è un concept phone; siamo quindi ben lontani dalla produzione in serie e non è detto che questa tecnologia trovi spazio a bordo dei prossimo flagship del brand a stretto giro.

Comunque, immaginare uno smartphone in grado di restituire performance e funzionalità pari ad una mirrorless è un passo avanti importante. È questo quello che possiamo aspettarci dai top del futuro?

Intanto, mentre aspettiamo i flagship del domani, date un'occhiata anche alla nostra recensione di Xiaomi 12S Ultra: la fotocamera è impressionante anche senza moduli aggiuntivi!

