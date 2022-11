Google potrebbe aver condiviso le prime GIF che mostrano il software di Pixel Tablet

Mancano ancora mesi al lancio di Pixel Tablet, ma Google ha già iniziato ad aggiornare alcune delle sue app per offrire una migliore esperienza utente su schermi più grandi: in altre parole, introducendo delle novità e delle ottimizzazioni specifiche per i tablet. Tocca adesso a Keep ricevere queste migliorie, ma c'è di più: le immagini condivise da Google a supporto delle modifiche sembrano mostrare il funzionamento del software su Pixel Tablet. Ecco i dettagli!

Queste GIF mostrano Google Keep in esecuzione su un Pixel Tablet?

Google ha iniziato ad aggiornare alcune delle sue app introducendo una serie di funzionalità ed opzione volte ad ottimizzare l'esperienza utente su schermi più grandi, come quello di Pixel Tablet, appunto.

Dopo l'app Orologio e Workspace, le modifiche hanno coinvolto anche Keep, che ha di recente aperto le porte a nuove scorciatoie da tastiera che si alleano meglio con l'esperienza web. L'aspetto più interessante è che Google ha anche condiviso una serie di GIF che ne mostrano il funzionamento, e pare proprio che queste animazioni provengano da un Pixel Tablet.

Stando a quanto riportato dalla fonte, infatti, il primo tablet di casa Google supporterebbe una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, ed entrambe le GIF condivise si adatterebbero a questo formato.

Le GIF mostrano come utilizzare l'app Google Keep su un tablet sarà molto simile ad utilizzarla sul Web: ciò significa che cliccando ctrl+a si potrà selezionare tutto il testo nella nota; con ctrl+c si potrà copiare il testo, e con il comando ctrl+v incollarlo.

Le GIF mostrano anche parte del software di Pixel Tablet mentre Google Keep è in esecuzione: c'è una barra delle app in basso che contiene le icone di Gmail, Chrome, YouTube, Google Foto e Docs, insieme all'icona del cassetto delle app. Nella barra di stato è invece posizionato il pulsante per passare da un profilo all'altro insieme alle notifiche, all'ora e ad altri elementi.

Insomma, sembra tutto molto entusiasmante e noi non vediamo l'ora di scoprire come sarà il primo tablet di casa Google!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il