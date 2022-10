Google inizia già ad aggiornare le sue app per prepararle al debutto di Pixel Tablet

Lo scorso 6 ottobre, oltre ad annunciare la sua nuova serie di smartphone e il primo smartwatch, Google ha dato un ulteriore assaggio di Pixel Tablet. Sappiamo, adesso, che che il colosso della tecnologia offrirà una base di ricarica per Pixel Tablet che prende il nome di Charging Speaker Dock, e che fungerà anche da altoparlante.

Ora, nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio di Pixel Tablet, Google ha già iniziato ad apportare delle modifiche ad alcune delle sue app, in modo che possano adattarsi meglio a schermi più grandi.

Google aggiorna l'app Orologio ottimizzandola per Pixel Tablet

Una di queste applicazioni è Google Orologio. La versione 7.3 dell'app include versioni ottimizzate per tablet delle funzionalità sveglia e timer, alle quali sarà possibile accedere semplicemente cliccando sullo screen saver dell'orologio. In aggiunta a ciò, l'aggiornamento introduce la possibilità di impostare sveglie in anticipo per date specifiche, anziché solo per giorni della settimana, mentre se si ha una sveglia ricorrente, è adesso possibile impedirne l'attivazione in giorni specifici.

In altre parole, se si va in ufficio dal lunedì al venerdì e si ha una sveglia impostata per tutta la settimana lavorativa alle 7 del mattino, se sappiamo che il giorno dopo non dobbiamo lavorare e quindi non subentra la necessità di svegliarsi così presto, possiamo disattivare la sveglia per quel solo giorno senza doverla riattivare manualmente per quello successivo, rischiando di dimenticarcene.

Il tutto è stato ottimizzato per essere mostrato ed eseguito correttamente su schermi più grandi, come quello di Pixel Tablet.

