Black Shark 4 da 12/256 GB torna al minimo Amazon: il gaming phone imbattibile!

Voglia di uno smartphone da gaming potente e dal look aggressivo? Magari anche con un “pizzico” di Xiaomi? Allora Black Shark 4 è di certo il dispositivo più adatto: il top di gamma per il gaming è disponibile in offerta su Amazon – ovviamente con Prime – e in questo articolo andiamo a vedere come e quanto risparmiare!

Aggiornamento 02/11: nuovo ribasso per il flagship da gaming. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Black Shark 4 torna al miglior prezzo di sempre su Amazon, in versione 12/256 GB

Il flagship da gaming Black Shark 4 di Xiaomi torna ad un prezzo imperdibile grazie ad Amazon: un'offerta golosa che riguarda la versione top da 12/256 GB, imperdibile a questo prezzo (con tanto di spedizione Prime). Se volete fare un ripasso vi segnaliamo anche la nostra recensione del dispositivo, con tutti i dettagli!

Display AMOLED E4 con refresh rate avanzato (6.67″, 144 Hz), un campionamento al tocco fulmineo a 720 Hz; a muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 870 con memorie RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1 mentre la ricarica bestiale da 120W contribuisce a riempire la batteria da 4.500 mAh in un lampo.

Curiosi di scoprire Black Shark 4 e le sue performance? Allora date un'occhiata alla promo di Amazon Prime tramite il box qui sotto. Se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

