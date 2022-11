Xiaomi 12S Ultra diventa un vero camera phone con questa edizione

Sin dal suo lancio sul mercato, Xiaomi 12S Ultra ha dimostrato di che pasta è fatto quando si parla di fotografia, nonostante le critiche ricevute da DxOMark. Per il suo ultimo top di gamma, la compagnia ha investito qualcosa come 7,5 milioni di dollari e ha lavorato in collaborazione con Sony per la creazione del sensore IMX989. Dopo qualche timido tentativo nel mercato degli smartphone, Xiaomi ha portato al grande pubblico il controverso sensore da 1″. Per non parlare della partnership con Leica, con tanto di software dedicato e persino un prototipo con obiettivo Leica M che ha fatto gola a molti.

Xiaomi 12S Ultra riproposto nella nuova edizione limitata Imagery Gift Box

Ma se quella con lente Leica era solo un concept fisico, questa Imagery Gift Box è invece un'edizione speciale di Xiaomi 12S Ultra che sarà disponibile realmente sul mercato, seppur per pochissimi. Al suo interno trova spazio una dotazione da vero appassionato di fotografia, a partire dalla custodia protettiva che prende spunto da quella tipica delle fotocamere professionali. Ma il vero bonus sta negli altri accessori, cioè un polarizzatore e un filtro Starlight (e una custodia ad hoc) che aggiungono nuove possibilità di scatto con 12S Ultra.

Per chi non lo sapesse, il polarizzatore è un filtro che, una volta montato davanti alla lente, permette di eliminare i riflessi, feature molto utile quando si immortalano soggetti come specchi d'acqua, vetri e superfici riflettenti; il filtro Starlight ha un utilizzo più artistico, in quanto fa sì che le luci catturate in foto siano abbellite da un riflesso a forma di stella, tipico per accentuare la brillantezza delle fonti di luce.

Se vi piacesse mettere mano su Xiaomi 12S Ultra Imagery Gift Box, però, sappiate che ciò non sarà possibile. La compagnia ha annunciato che non sarà messa in vendita, bensì verrà regalata a estrazione pescando dalla propria community in Cina.

