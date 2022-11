Samsung X Maison Margiela: ecco Galaxy Z Flip 4 in edizione speciale

Samsung ha annunciato la collaborazione con Maison Margiela, una importante casa di moda di lusso francese, con la realizzazione di un Galaxy Z Flip 4 in edizione speciale e caratterizzata da uno stile unico ed inconfondibile.

Aggiornamento 9/11: Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy Z Flip 4 Maison Margiela Edition. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Samsung annuncia la collaborazione con Maison Margiela: ecco il nuovo Galaxy Z Flip 4

Da anni, ormai, Samsung collabora con diverse aziende di lusso e realtà creative per portare sul mercato edizioni speciali dei suoi dispositivi ed altri accessori. Di recente, ad esempio, il colosso coreano ha collaborato con TOILETPAPER – un collettivo creativo fondato e diretto dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari – per delle cover dedicate ai nuovi pieghevoli.

Una ulteriore partnership è quella che è stata stretta con Thom Browne, che ha portato al lancio di edizioni speciali di due generazioni di Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold.

Quest'anno, invece, Samsung ha collaborato con Maison Margiela per realizzare un'edizione speciale di Galaxy Z Flip 4. Per chi non lo sapesse, Maison Margiela è una importante casa di haute couture parigina fondata da Martin Margiela, nota per lo stile decostruttivo e all'avanguardia e l'utilizzo di materiali non convenzionali.

La nuova edizione dello smartphone è caratterizzata da una colorazione bianco marmo, con finitura opaca. Per realizzare questo particolare design è stata utilizzata anche la tecnica simbolo della casa di moda francese: il décortiqué, che consiste nel rimuovere gli strati esterni di un oggetto per esporne il nucleo.

In questo modo vengono messi in bella mostra i circuiti interni del pieghevole di Samsung, che per l'occasione arriva in una confezione di vendita che include anche due cover. Una, in pelle, utilizza la nota tecnica bianchetto di Maison Margiela con la tela bianca e i quattro angoli ricamati.

Il Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition sarà disponibile in Francia, Sud Corea e Hong Kong a partire dal 1 dicembre, ma il prezzo resta al momento sconosciuto.

