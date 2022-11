Samsung Galaxy A53 si aggiorna a One UI 5.0 in Europa

Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy A53: dopo essersi concentrata sui top di gamma, la compagnia ha dato via all'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 anche nella fascia media. A53 diventa così il primo mid-range Samsung a ricevere il tanto atteso major update, viste le numerose novità che introduce a bordo degli smartphone aggiornati.

Samsung Galaxy A53 è il primo mid-range ad aggiornarsi alla nuova One UI 5.0

Delle tante nuove funzioni incorporate nell'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13, possiamo menzionare le nuove opzioni estetiche e di personalizzazione grafiche. Sotto il punto di vista funzionale, le novità toccano Modalità e Routine, widget, notifiche, multitasking, ecosistema dei dispositivi interconnessi, Samsung DeX, fotocamera e editor multimediale, estrazione testo dalle foto, tastiera, sicurezza e tanto altro. Per maggiori dettagli, trovate tutte le novità della One UI 5.0 nell'articolo dedicato.

Il roll-out dell'aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13 per Samsung Galaxy A53 è ufficialmente partito in Europa, a partire dal Regno Unito, pertanto non dovreste attendere molto prima di vederlo anche in Italia. Se foste curiosi, potete controllare se è arrivato l'update andando in Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa.

