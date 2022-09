TOILETPAPER x Samsung: rendete unici i vostri Galaxy Z Flip e Fold 4 con queste cover esclusive

Rossetti rossi su sfondo rosa, serpenti colorati, rose selvagge e gatto tra le nuvole. Sono le grafiche delle nuove coloratissime quanto uniche cover realizzate da TOILETPAPER per Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4, qui per conferire all'aspetto della nuova generazione di pieghevoli un tocco unico.

Dove comprare le nuove fantastiche cover TOILETPAPER x Samsung

Samsung ha collaborato con l'esclusivo magazine TOILETPAPER per dare vita a delle straordinarie quanto super colorate cover per la nuova generazione di smartphone pieghevoli delle serie Galaxy Z Fold 4 e Flip 4.

Per chi non lo sapesse, TOILETPAPER è un collettivo creativo fondato e diretto dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari, che da sempre si distingue per le grafiche accattivanti e per un genio artistico fuori dagli schemi.

Grazie alle nuove cover, sarà possibile personalizzare l'aspetto di Samsung Galaxy Z Flip 4 o Fold 4 e conferirgli un look unico. Scannerizzando l'apposito QR Code, inoltre, si potrà anche scaricare una GIF da impostare come sfondo dello schermo esterno di Z Flip 4, in linea con la cover acquistata.

Queste coloratissime cover firmate TOILETPAPER x Samsung sono già disponibili sullo Store ufficiale del brand al prezzo di 69.90€ per Samsung Galaxy Z Flip 4, e al prezzo di 79.90€ per le cover di Samsung Galaxy Z Fold 4. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Nei prossimi giorni, potrete trovare le cover anche su Amazon, MediaWorld e Unieuro.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il