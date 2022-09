Samsung come Apple: le cornici di S23 saranno a prova di OCD

Di tutte le novità che vedremo con l'annuncio della serie Samsung Galaxy S23, non ci si aspetta grandi cambiamenti sotto il fronte del design. Sulla base dei render trapelati, S23 Ultra sarebbe praticamente identico a S22 Ultra, con S23 e S23+ che si adeguerebbero allo stile estetico del modello più pregiato. Questo a un primo sguardo distratto, però, perché analizzando meglio le immagini comparse in rete verrebbe svelata una novità che in tanti sarebbero pronti ad apprezzare.

Samsung ha rifinito le cornici attorno al display della serie Galaxy S23

S22 Ultra vs S23 Ultra pic.twitter.com/93nk4X12iJ — Ice universe (@UniverseIce) September 29, 2022

Lo abbiamo visto prima con iPhone X, poi più recentemente con Nothing Phone (1) e Huawei Mate 50: le persone adorano le cornici simmetriche. Di tutte le aziende in circolazione, Samsung è quella che più sperimenta quando si parla di display: basti vedere i risultati di vendite dei suoi pieghevoli o i suoi schermi arrotolabili. Ma se si parla di smartphone, i modelli di Samsung sono stati spesso criticati per non avere lo stesso grado di ottimizzazione di Apple, che ha reso simmetrici i bordi degli schermi dei suoi melafonini. Un aspetto che dovrebbe però cambiare con Samsung Galaxy S23 Ultra, che vedrebbe una riduzione dello spazio che separa frame e schermo tale da rendere simmetrici i quattro attorno al display.

S22 Ultra,S23 Ultra

bezel data pic.twitter.com/g9bLFb1hHC — Ice universe (@UniverseIce) September 29, 2022

Se si parla di sperimentazione, poi, è Samsung quella che ha introdotto su larga scala il concetto di schermo curvo, prima con Galaxy Note Edge e poi con la serie principale Galaxy S. Ma da qualche anno, la stessa Samsung ha deciso di fare dietrofront e ridurre progressivamente la curvatura dei suoi top di gamma; e proprio con la serie Galaxy S23 sembra che si tornerà ad avere a che fare con schermi ancora meno curvi, per la gioia della praticità d'utilizzo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il