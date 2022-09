Twitter come TikTok: in arrivo un nuovo feed video verticale

Twitter sta cercando di dare una bella svecchiata alla sua app, e sta investendo molte delle sue risorse nello sviluppo di nuove funzionalità volte a migliorare la user experience. Traendo spunto da una delle piattaforme più popolari di sempre, TikTok, anche il Social azzurro avrebbe optato per un feed video verticale, allineandosi a quanto già fatto da app come Instagram e YouTube.

Twitter testa un nuovo feed video in stile TikTok

A dire il vero, Twitter starebbe già testando il nuovo feed video verticale in stile TikTok nell'ultima versione dell'app, offrendo agli utenti la possibilità di riprodurre video in modalità a schermo intero e passare immediatamente alla clip successiva con uno swipe, e realizzando in questo modo un'esperienza di visualizzazione più facile e coinvolgente.

La nuova sezione Video per te comprende contenuti basati sulle proprie preferenze, tiene conto delle interazioni, dei video caricati dagli utenti seguiti e da quelli non seguiti con i quali si condivide una qualche affinità. Al momento, la novità sembra essere una esclusiva per gli utenti Android e limitata ad alcune regioni che utilizzano l'app in lingua inglese, ma dovrebbe in futuro debuttare anche per altri utenti, compresi quelli iOS.

Intanto, sappiamo che Twitter sta testando anche un nuovo pulsante Modifica, che permetterà, appunto, di apportare delle modifiche ad un tweet in seguito alla sua pubblicazione. I tweet potranno essere modificati 30 minuti dopo essere stati pubblicati e saranno accompagnati da una cronologia delle modifiche che permetterà agli utenti di leggere le versioni precedenti del post.

