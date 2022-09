Twitter: errori di battitura nel vostro tweet? Arriva il tasto Modifica

Giorni di importanti cambiamenti per Twitter. Dopo il rilascio di Circle, il Social ha annunciato l'arrivo di un'altra importante e a lungo richiesta funzionalità: la modifica di un tweet pubblicato.

Su Twitter sarà finalmente possibile modificare un tweet dopo la sua pubblicazione

Dopo anni e anni di attesa, arriva su Twitter una funzionalità da molti richiesta: la possibilità di modificare un tweet in seguito alla sua pubblicazione. A spiegare come funziona la nuova feature è lo stesso Social. I tweet potranno essere modificati solo 30 minuti dopo la pubblicazione sulla piattaforma e saranno accompagnati dalla dicitura “ultima modifica [orario]“. Gli utenti potranno comunque accedere alla cronologia delle modifiche e leggere le versioni precedenti del post modificato.

Questa funzionalità può essere utile per correggere di errori di battitura o aggiungere hashtag senza dover eliminare l'intero tweet o thread di Twitter. Al momento, tuttavia, questa funzionalità è in fase di test e disponibile per un gruppo selezionato di utenti. Twitter ha riferito che spera di rendere disponibile la funzione di modifica tweet per tutti gli iscritti a Twitter Blue entro fine mese, come parte dei vantaggi che la versione a pagamento del Social offre, e che includono l'accesso anticipato alle funzionalità.

Purtroppo, non è ancora chiaro quando Twitter intenderà rilasciare la funzionalità per tutti gli utenti. Intanto, ricordiamo che da qualche giorno sulla piattaforma è disponibile Circle, una nuova funzionalità che permette di condividere un tweet con una cerchia di 150 persone massimo modificabile in qualsiasi momento. L'intento è quello di creare uno spazio più intimo, limitando l'accesso ai contenuti solamente a pochi eletti.

