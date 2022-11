Realme 10 4G ufficiale in Italia: AMOLED a 90 Hz, 50 MP e tanto stile

Dopo settimane di indiscrezioni e di conferme, finalmente il primo modello della nuova serie Number di Realme è ufficiale. Si comincia con Realme 10 4G, dispositivo caratterizzato da un look davvero stiloso e buone specifiche: il mid-range debutta in Italia e lo fa ad un prezzo accessibile in offerta lancio!

Realme 10 4G arriva in Italia: un mid-range completo e stiloso

Il design di Realme 10 4G è stato già svelato da un po' di giorni, così come le sue colorazioni (Rush Black e Clash White). Il dispositivo presenta una scocca luccicante e giovanile, con una dual camera affiancata dal flash LED. Frontalmente abbiamo uno schermo Super AMOLED da 6.4″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) ed un punch hole per ospitare la selfie camera.

Il pannello è realizzato in 20:9 ed offre una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, insieme ad un campionamento del tocco di 360 Hz (per la massima fluidità in qualsiasi circostanza). Non manca l'Always-On Display mentre il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel pulsante di accensione.

Come anticipato dalla stessa compagnia, Realme 10 4G è mosso dal chipset Helio G99 di MediaTek, una soluzione realizzata con processo a 6 nm da TSMC, con una frequenza massima di 2.2 GHz. Lato memorie abbiamo fino ad 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 128 GB di storage UFS 2.2. Sono presenti sia lo slot microSD che la possibilità di utilizzare la RAM virtuale (fino ad 8 GB).

La batteria è una capiente unità da 5.000 mAh mentre la ricarica rapida arriva fino a 33W. Il comparto fotografico offre un sensore principale Samsung JN da 50 MP, accompagnato da un obiettivo monocromatico da 2 MP. La selfie camera è un modulo da 16 MP.

Scheda tecnica

dimensioni di 159.9 x 73.3 x 7.95 mm per un peso di 179 grammi;

display Samsung AMOLED da 6.4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), in 20:9, 409 PPI, 90 Hz , campionamento del tocco a 360 Hz, protezione Gorilla Glass 5;

da (2400 x 1080 pixel), in 20:9, 409 PPI, , campionamento del tocco a 360 Hz, protezione Gorilla Glass 5; chipset MediaTek Helio G99 ;

; CPU octa-core: A76 2.2 GHz *2, A55 2.0 GHz*6;

*2, A55 2.0 GHz*6; GPU ARM G57 MC2 ;

; 6/8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 64/128 GB di storage UFS 2.2;

di storage UFS 2.2; batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W;

con ricarica da 33W; fotocamera da 50 + 2 MP con Samsung JN1 + obiettivo mono, PDAF;

con Samsung JN1 + obiettivo mono, PDAF; selfie camera da 16 MP;

lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D;

Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm;

Android 12 sotto forma di Realme UI 3.

Prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo Realme 10 4G ha appena debuttato in Italia al prezzo di partenza di 279€. Il dispositivo viene proposto in offerta lancio a 249€, ma solo per un periodo limitato di tempo (fino al 16 novembre).

Volete saperne di più sulla serie 10? Allora eccovi il nostro approfondimento, insieme alla recensione del modello 10 4G!

