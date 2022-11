Dimensity 9200 vs Snapdragon 8+ Gen 1: specifiche a confronto

La presentazione ufficiale del Dimensity 9200 porta avanti il percorso intrapreso da MediaTek per dire la propria anche nella fascia alta degli smartphone. Un obiettivo non facile, visto che la concorrente è quella Qualcomm che continua ad avere la leadership quando si parla di top di gamma. Dopo averlo scoperto al lancio, oggi siamo qui per studiarlo più nel dettaglio e capire cosa abbia di nuovo (e di migliore) rispetto ai SoC high-end già sul mercato, che siano Qualcomm o MediaTek.

Dimensity 9200 a confronto con i SoC top di gamma Qualcomm e MediaTek

Confronto in casa MediaTek

Partiamo col confrontare il Dimensity 9200 con i due predecessori Dimensity 9000 e 9000+, ricordando che questi ultimi sono sostanzialmente lo stesso SoC se non per un cambio di clock della CPU sul chip più recente. La prima novità rappresenta il processo produttivo, sempre a 4 nm a parte di TSMC ma col 9200 che gode del processo N4P di seconda generazione, con un aumento della densità dei transistor e quindi un miglioramento di prestazioni e consumi energetici.

Lato CPU, il Dimensity 9200 lascia invariati architettura tri-cluster e clock ma passa dal Cortex-X2 al nuovo Cortex-X3, che promette un boost delle prestazioni fino al +25%. Cambiano anche i core intermedi, passando da Cortex-A710 a Cortex-A715, migliorando le prestazioni del +5% e i consumi del +20%. Il tutto si traduce in fase di benchmark di un aumento delle prestazioni single-core del +12% e del +10% in multi-core, con consumi ridotti del 25% e dissipazione migliorata del 10%, potendo arrivare fino a 1.260.000 punti su Antutu. L'altra grande novità è rappresentata dall'essere il primo SoC MediaTek con core ARMv9 a 64-bit, i cui vantaggi sono stati discussi in questo articolo. E se si parla di prestazioni, c'è anche il supporto alle più evolute RAM LPDDR5X fino a 4.266 MHz e memorie UFS 4.0 + Multi Circular Queue (MCQ).

Si rinnova anche la parte grafica, con la Immortalis-G715 a 11 core che spicca per essere la prima GPU Arm ad offrire supporto hardware al ray tracing. Oltre a garantire refresh rate fino a 240 Hz, può persino pilotare fino a due schermi 5K a 60 Hz, e c'è anche il supporto Vulkan 1.3 e HyperEngine 6.0, con feature quali riduzione del motion blur, Variable Rate Shading e Bluetooth a bassissima latenza.

A tal proposito, il nuovissimo chip a 6 nm non dà il benvenuto solo al più al Bluetooth LE ma fa sì che il Dimensity 9200 sia il primo chip con Bluetooth Audio a 24-bit 192 kHz, per gli amanti della musica, il tutto con consumi ridotti fino al 33%. C'è anche il nuovo Wi-Fi 7 con velocità fino a 6,5 Gbps e allo stesso tempo consumi ridotti fino al 70%, così come il rinnovato supporto 5G mmWave fino a 7 Gbps.

Parlando di intelligenza artificiale e machine learning, Dimensity 9200 integra la nuova APU 690, che migliora nei benchmark fino al 35% e nei consumi fino al 45% rispetto all'APU 590; si rinnova anche il Deep Learning Accelerators, che con la nuova modalità Mixed-Precision aumenta la precisione del riconoscimento oggetti fino al +89%.

Concludiamo parlando di multimedialità e fotocamere, con il rinnovato ISP Imagiq 890 che grazie al supporto nativo a sensori RGBW può offrire foto migliori del 30% in fase notturna e un risparmio energetico del 34%. La combinazione fra AI e ISP permette ai sensori di catturare fino 8K a 30 fps risparmiando il 12,5% di batteria. Grazie alla tecnologia eXtreme Power Saving, poi, il chip può risparmiare fino al 25% in fase di registrazione video 4K tramite AI Noise Reduction.

Dimensity 9000/9000+ Dimensity 9200 Processo TSMC N4 TSMC N4P CPU 1 x 3,05 GHz (9000)/3,2 GHz (9000+) Cortex-X2

3 x 2,85 GHz Cortex-A710

4 x 1,8 GHz Cortex-A510 1 x 3,05 GHz Cortex-X3

3 x 2,85 GHz Cortex-A715

4 x 1,8 GHz Cortex-A510 GPU ARM Mali-G710 MC10 Immortalis-G715 MC11 Memorie LPDDR5X-3750

UFS 3.1 LPDDR5X-4266

UFS 4.0 AI MediaTek APU 590 MediaTek APU 690 ISP MediaTek Imagiq 790 MediaTek Imagiq 890 Connettività 5G Sub-6GHz

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 5G Sub-6GHz+mmWave

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 + BLE + Bluetooth Audio Display WQHD+ 144 Hz

FHD+ 180 Hz 5K 60 Hz

WQHD+ 144 Hz

FHD+ 240 Hz

MediaTek Dimensity 9200 a confronto con Qualcomm

Dopo aver visto le novità rispetto ai modelli precedenti di MediaTek, vediamo cosa offre il Dimensity 9200 quando confrontato con SoC quali Snapdragon 8 Gen 1 e 8+ Gen 1.

Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 Dimensity 9200 Processo Samsung 4LPE TSMC N4 TSMC N4P CPU 1 x 3,0 GHz Cortex-X2

3 x 2,5 GHz Cortex-A710

4 x 1,8 GHz Cortex-A510 1 x 3,2 GHz Cortex-X2

3 x 2,75 GHz Cortex-A710

4 x 2,0 GHz Cortex-A510 1 x 3,05 GHz Cortex-X3

3 x 2,85 GHz Cortex-A715

4 x 1,8 GHz Cortex-A510 GPU Adreno 730

818 MHz Adreno 730

900 MHz Immortalis-G715 MC11 Memorie LPDDR5-3200

UFS 3.1 LPDDR5-3200

UFS 3.1 LPDDR5X-4266

UFS 4.0 AI Qualcomm Hexagon 52 Qualcomm Hexagon 52 MediaTek APU 690 ISP Qualcomm Spectra 680 Qualcomm Spectra 680 MediaTek Imagiq 890 Connettività 5G Sub-6GHz+mmWave

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 + BLE 5G Sub-6GHz+mmWave

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 + BLE 5G Sub-6GHz+mmWave

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 + BLE + Bluetooth Audio Display 4K 60 Hz

WQHD+ 144 Hz 4K 60 Hz

WQHD+ 144 Hz 5K 60 Hz

WQHD+ 144 Hz

FHD+ 240 Hz

