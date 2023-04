OpenAI: la nuova versione di ChatGPT richiederà ancora molto tempo

Nelle ultime settimane si sono diffusi rumor che volevano GPT-5, la nuova versione dell'intelligenza artificiale che alimenta ChatGPT, in fase di preparazione con l'addestramento già avviato. OpenAI, tuttavia, ha voluto chiarire tramite il suo CEO che la verità è ben differente dalle notizie diffuse in rete in questi giorni.

GPT-5 non è in fase di addestramento e non lo sarà ancora per molto

Sam Altman, CEO di OpenAI, in occasione di un evento al MIT ha tenuto a specificare che GPT-5 non è attualmente in fase di addestramento e probabilmente non lo sarà ancora per molto. Il CEO ha voluto anche rispondere alle accuse mosse da una lettera aperta di alcuni scienziati e personalità di spicco che volevano fermare temporaneamente lo sviluppo del modello di linguaggio.

“La lettera mancava dei dettagli tecnici su cosa dover mettere in pausa” ha dichiarato Altman, aggiungendo “Non stiamo addestrando GTP-5 e non lo faremo ancora per diverso tempo, quindi le loro preoccupazioni sono in un certo senso sciocche“. OpenAI, tuttavia, continuerà ad espandere le capacità di GPT-4 (anche grazie ai plugin), implementando nuove funzioni di sicurezza importanti per tutti.

Vi ricordiamo che, purtroppo, ChatGPT è bloccato in Italia a causa delle infrazioni evidenziate dal Garante della Privacy.

