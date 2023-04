N-one NPad Plus 2023: il tablet low budget si rinnova e diventa ancora più conveniente

Il tablet N-one NPad Plus si rinnova e ritorna nella versione 2023: un dispositivo dal prezzo accessibile, subito in offerta lancio, in grado di regalare non poche soddisfazioni grazie ad uno stile elegante, una buona scheda tecnica ed una cifra decisamente ghiotta (specialmente grazie al codice sconto dedicato).

N-one NPad Plus 2023 ufficiale: caratteristiche e prezzo del nuovo tablet economico (subito in offerta lancio)

Bello, completo e potente: il nuovo N-one NPad Plus 2023 si presenta come una versione rinnovata del tablet low budget. Un dispositivo caratterizzato da un look in linea con i trend attuali, con una fotocamera rettangolare (con un doppio sensore ed il flash LED) ed un corpo metallico.

Nonostante la sua natura “economica”, il tablet presenta alcune caratteristiche i tutto rispetto. Per prima cosa è impossibile non citare il display: si tratta di una soluzione In-Cell ampia, da 10,36″ di diagonale e con risoluzione Full HD+ (2000 x 1200 pixel).

Il cuore del terminale è il chipset MTK8183 di MediaTek, octa-core supportato da ben 8 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibile fino a 1 TB tramite micro SD).

Leggero e sottile (7,5 mm di spessore per un peso di 500 grammi circa), N-one NPad Plus 2023 ospita una capiente batteria da 6.600 mAh ed offre il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, una fotocamera da 13 MP, un modulo selfie da 5 MP e Android 12. Insomma, un tablet davvero completo sotto tutti i punti di vista!

Il nuovo N-one NPad Plus 2023 è disponibile in offerta lancio su AliExpress: è possibile risparmiare con sia con uno sconto al check-out che utilizzando il coupon PLUS2023. In questo modo il prezzo finale scenderà a 133€. La promozione sarà attiva fino al prossimo 23 aprile.

I vantaggi non finiscono qui: infatti i primi 20 ordini riceveranno in regalo una tastiera Bluetooth. Gli ordini dal 21° al 50° potranno ottenere gratis pellicola e cover mentre gli ordini dal 51° al 100° riceveranno in regalo una cover protettiva.

Infine, vi segnaliamo che anche il precedente N-one NPad Plus è in offerta su AliExpress: in questo caso il prezzo è di 111,8€, sempre con spedizione gratis.

Contenuto realizzato in collaborazione con N-one.

