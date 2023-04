Xiaomi Smart Band 8 sarà super versatile con funzioni mai viste prima

L'evento di presentazione di Xiaomi 13 Ultra porterà con sé anche una gradita sorpresa: la nuova Smart Band 8, di cui oggi l'azienda cinese ha condiviso i primi dettagli ufficiali. La nuova versione della smartband più amata sarà super versatile e potrà essere utilizzata in modi totalmente inediti: per esempio, potrà essere indossata come un pendente, oppure collegata alle scarpe per tracciare meglio gli allenamenti.

Xiaomi Smart Band 8 potrà essere collegato alle scarpe ed utilizzato come collana

Ancora una volta, il design a forma di pillola andrà a caratterizzare Xiaomi Smart Band 8, ma per questa nuova versione il sistema di collegamento dei cinturini è stato totalmente rivoluzionato. Alla nuova Band 8 potranno essere collegati veri e propri accessori che andranno a trasformare lo stile e le funzionalità del dispositivo.

Per esempio, alla Xiaomi Smart Band 8 potrà essere collegato un accessorio che la trasforma in una vera e propria collana, da utilizzare come semplice orologio visto l'impossibilità di essere a contatto con la pelle per il monitoraggio della salute (ancor più difficile sarebbe tracciare le attività sportive visto il movimento quasi continuo di un pendente). I cinturini, in questo caso, avranno uno stile mai visto prima: addio classici accessori in silicone e benvenuti cinturini alla moda.

Gli sportivi, invece, potranno trasformare la nuova Band 8 di Xiaomi in un accessorio per le scarpe, in modo da tracciare con maggior precisione gli allenamenti e in particolar modo la distanza percorsa durante la corsa. In questo caso vengono sacrificate le funzioni di monitoraggio della salute e quelle della lettura dell'orario e delle notifiche. L'accessorio, in questo caso, appare essere realizzato in gomma: quindi potrebbe essere molto semplice rimuovere la Band e posizionarla al braccio dopo aver concluso l'allenamento.

Xiaomi Smart Band 8 sarà presentata ufficialmente il prossimo 18 aprile, quando l'azienda cinese mostrerà al mondo anche il nuovo flagship Xiaomi 13 Ultra.

