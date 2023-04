Xiaomi Mijia Thermos Cup 2 ritorna in una nuova versione (e costa pochissimo)

La gamma di termos di Xiaomi si arricchisce con una nuova aggiunta, ancora una volta un prodotto completo ed affidabile, caratterizzato da un prezzo accessibile. Xiaomi Mijia Thermos Cup Flip Top 2 è una versione rinnovata del modello Cup 2: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e disponibilità.

Xiaomi Mijia Thermos Cup Flip Top 2: nuovo thermos ultra-economico, con apertura pop-up

Come ogni thermos del brand asiatico, anche Xiaomi Mijia Thermos Cup Flip Top 2 è realizzato in materiali di qualità: la parte interna è in acciaio inossidabile 316L (di tipo alimentare), con rivestimenti termici multistrato (per mantenere le bevande calde e o fredde per lunghi periodi di tempo). Inoltre la parte esterna è placcata in rame, un'ulteriore aggiunte per garantire il massimo isolamento. L'estremità superiore è caratterizzata da un pulsante che ne permette l'apertura pop-up.

Il thermos ha una capacità massima di 480 ml ed un peso contenuto; si parla di circa 240 grammi, quindi un accessorio che può essere portato in borsa o nello zaino senza troppo ingombro.

La pratica apertura pop-up permette di accedere ad un beccuccio leggermente più ampio rispetto alla versione precedente (in questo caso è di circa 13 mm). Per gli amanti del the è presente anche un filtro integrato, il quale può essere rimosso e pulito facilmente.

Il nuovo Xiaomi Mijia Thermos Cup Flip Top 2 è stato lanciato in Cina al prezzo di appena 99 yuan, circa 13€ al cambio attuale, ossia una cifra particolarmente contenuta.

