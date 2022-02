Il thermos di Xiaomi Mijia arriva su AliExpress ed è già in sconto

Che si voglia gustare in ufficio una bevanda calda come se ci trovassimo nella cucina di casa nostra, o che si pensi già ad un metodo per tenere sempre fresca la nostra bibita preferita nelle calde giornate estive, un thermos è sempre la soluzione che unisce praticità, versatilità e design. Uno dei più recenti modelli provenienti da YouPin, lo Xiaomi Mijia Thermos Cup 2, arriva su AliExpress e lo fa con un'offerta allettante!

Xiaomi Mijia Thermos Cup 2 approda su AliExpress in offerta lampo

Xiaomi Mijia Thermos Cup 2, oggetto dal design minimal ed elegante, piacevole al tatto e comodo da maneggiare, aveva già fatto parlare di sé al suo debutto sulla piattaforma YouPin. Conosciamolo più nel dettaglio: la struttura è realizzata in acciaio inossidabile 316L, con una camera d'aria che separa il comparto esterno da quello interno per garantire un isolamento termico di 6 ore, mentre un pratico sistema di apertura pop-up dotato di tasto di blocco svela un beccuccio che ci consente comodamente di versare il contenuto in un bicchiere o in una tazza; il thermos offre una capienza di 480 ml per 225 grammi di peso da vuoto.

Dopo il suo lancio su YouPin, uno dei punti di riferimento per gli acquisti geek, Xiaomi Mijia Thermos Cup 2 arriva su AliExpress con un'offerta davvero interessante da sfruttare per l'acquisto di un gadget che ci accompagni tutto l'anno. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

