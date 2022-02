Dimensity 9000 batte Qualcomm e Apple: GPU al top nei benchmark

Nella nicchia degli entusiast, probabilmente non c'è mai stata così tanta attesa dietro a un chip MediaTek come dietro al Dimensity 9000. Sia perché la controparte Qualcomm sta mostrando dei limiti, sia perché MediaTek sta dimostrando di avere in serbo uno dei SoC più potenti in circolazione. Secondo i primi benchmark effettuati e pubblicati in rete, il SoC targato MediaTek può vantare prestazioni CPU elevate, una potente intelligenza artificiale e soprattutto una maggiore efficienza energetica dello Snapdragon 8 Gen 1. Finora, però, non si è ancora parlato molto di un'altra componente molto importante all'interno di qualsiasi System-on-a-Chip. Mi riferisco alla GPU, la componente hardware che si occupa di gestire la grafica, quindi gaming e così via.

I primi benchmark mettono la GPU del Dimensity 9000 al primo posto

Nell'attesa di vedere il MediaTek Dimensity 9000 in azione più concretamente, a parlarci della sua GPU ci pensano sempre i benchmark. Prendendo in esame il test di GFXBench, il frame rate massimo erogato dal SoC MediaTek si attesta sui 160 fps, perciò inferiore a rivali quali Snapdragon 8 Gen 1 (175 fps) e Apple A15 (180 fps).

Ma la questione si fa differente se alla potenza si affianca il risultato in termini di consumi energetici, cioè i Watt consumati nel benchmark in questione. Ed è qui che il Dimensity 9000 dimostra la sua efficienza, con 6,8W a fronte degli 8.5W e 7,9W dei chip Qualcomm e Apple. Ciò si traduce in un rapporto FPS/Watt che pone il chip MediaTek in cima alla classifica, davanti a tutti gli altri esponenti di settore.

If what I saw is accurate, the #Dimensity9000 Mali-G710MP10 GPU is AMAZING.

It will be better than #Snapdragon8Gen1 and @AppleA15

Wow!

Source: Chinese reviewer 肥威, tested on MTK prototype device pic.twitter.com/OhO5y5Kyy4 — Golden Reviewer (@Golden_Reviewer) December 23, 2021

Come specificato, il benchmark è stato eseguito su un prototipo che monta il MediaTek Dimensity 9000. Questo perché, pur essendo già stato presentato ufficialmente, il SoC MediaTek è ancora atteso al debutto sul mercato. Fra i primi a portarlo sugli scaffali ci saranno brand quali Redmi, OnePlus, vivo, OPPO, Realme, Honor e forse addirittura Samsung.

