Realme 9 Pro+ sfida i migliori camera phone al mondo

Se Realme è riuscita in pochi anni a diventare uno dei brand più venduti al mondo, lo si deve alla sua capacità di intercettare un certo gradimento del pubblico. Potremmo dire che Realme ha ripreso il concetto della OnePlus di un tempo, cioè offrire smartphone di medio/alto profilo a prezzi accessibili. Un fattore che verrà portato avanti con il lancio della serie Realme 9, con un Realme 9 Pro+ che si prospetta un modello alquanto intrigante. Pur non avendo le specifiche di un top di gamma, l'azienda sta spingendo molto sulle sue capacità fotografiche, al punto da paragonarlo con alcuni dei migliori camera phone sul mercato.

La fotocamera di Realme 9 Pro+ non ha paura dei camera phone più blasonati

Partiamo col dire che Realme 9 Pro+ sarà alimentato dal MediaTek Dimensity 920, lo stesso SoC visto a bordo di esponenti quali Redmi Note 11 Pro/Pro+ e vivo V23. Non propriamente uno dei chipset più pregiati in circolazione, con un ISP non direttamente paragonabile a quello di SoC di fascia alta. Nonostante ciò, la compagnia ha deciso di mettere a confronto Realme 9 Pro+ con Google Pixel 6 (Tensor), Samsung Galaxy S21 Ultra (Exynos 2100) e Xiaomi 12 (Snapdragon 8 Gen 1). E i risultati si rivelano piuttosto interessanti:

Come potete vedere, la fotocamera di Realme 9 Pro+ sembra rivelarsi all'altezza di quella dei succitati camera phone, persino in situazioni notturne dove solitamente i mid-range non brillano. Ricordiamo che lo smartphone avrà un sensore primario Sony IMX766 da 50 MP f/1.8 con OIS, lo stesso di smartphone di fascia alta quali Xiaomi 12, Realme GT 2 Pro, OnePlus 9RT, vivo X70 Pro, Honor Magic 3 Pro e iQOO 8. Al comparto hardware saranno affiancate tecnologie software quali AI Noise Reduction 3.0 e ProLight, realizzate per migliorare la resa soprattutto in notturna.

La serie Realme 9 ha una data ufficiale di presentazione: per tutti i dettagli su scheda tecnica, immagini, prezzo e data, vi rimando all'articolo dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il