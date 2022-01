vivo V23 e V23 Pro ufficiali: termocromia, stile e potenza

La serie vivo V23, dopo il V23e, si è arricchita finalmente sia con il suo modello standard, sia con la variante Pro. Infatti, i due nuovi top-mid range provano a distinguersi nel mercato Global con un design interessante e specifiche tecniche di tutto rispetto, ad un prezzo inquadrato per ciò che offrono.

vivo V23 e V23 Pro: tutto ciò che c'è da sapere

Design e display

V23 5G

Il look di vivo V23 e V23 Pro è sostanzialmente uguale a quello di S12 e S12 Pro, offrendo l'affascinante effetto restituito dal fatto di avere una scocca termocromatica. Questo significa la capacità di cambiare colore quando esposta a uno sbalzo di temperatura (o a luci ultraviolette), potendo variare da blu a oro.

Il display è invece un'unità AMOLED da 6,56″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz per il modello Pro e 6.44″, sempre a 90 Hz, su quello base. Su V23 abbiamo poi uno schermo piatto, mentre sul Pro c'è uno schermo curvo, il primo per la serie V.

Hardware, software e fotocamera

V23 Pro

E per quanto riguarda le specifiche hardware di vivo V23 e V23 Pro? Per entrambi abbiamo un MediaTek, che per il base è un Dimensity 920 e per il Pro un Dimensity 1200. Per entrambi abbiamo poi 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage. La batteria è un'unità da 4.300 mAh con ricarica rapida a 44W per il modello Pro e 4.200 mAh/44W per quello standard. Infine, il software è aggiornato ad Android 12 con FunTouch OS 12.

Lato fotocamera, vivo V23 Pro ha una tripla configurazione con sensori da 108+8+2 MP, dotata di grandangolare e sensore macro. Sul davanti, poi, è presente una doppia selfie camera da 50+8 MP comprensiva di grandangolare da 105°. Quanto al modello base invece, abbiamo sempre un trittico di sensori posteriori, ma da 64+8+2 MP, mentre viene confermata la doppia soluzione 50+8 sul davanti.

vivo V23 e V23 Pro – Prezzo e data di uscita

I nuovi vivo V23 e V23 Pro arrivano sul mercato Global, in più nazioni asiatiche per ora, con un prezzo che si divide nelle seguenti configurazioni: 356€ circa (29.990 rupie) per il modello base da 8/128 GB e circa 416€ (34.990 rupie) per il modello 12/256 GB. Passando al modello Pro, arriviamo a circa 463€ (38.990 rupie) per la 8/128 e circa 522€ (43.990 rupie) per la variante massima 12/256 GB.

Non è ancora stato annunciato l'approdo in Europa della serie V23, ma considerando che il V21 5G è arrivato, è probabile che almeno uno dei due modelli possa sbarcare anche qui.

