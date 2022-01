Oneplus Nord 2 riceve un nuovo aggiornamento a pochi giorni dal precedente

A distanza di una settimana dall'ultimo aggiornamento (rilasciato il 29 dicembre), OnePlus Nord 2 riceve la OxygenOS 11 A16, una “nuova” versione. Ma come mai l'update è arrivato a distanza così breve? Ci sono novità importanti?

OnePlus Nord 2 si aggiorna alla OxygenOS 11.A.16: dettagli e download

Partiamo col dire che si tratta di un aggiornamento puramente formale: in realtà la OxygenOS 11 A16 non porta alcuna novità per il vostro OnePlus Nord 2 e il changelog rimane lo stesso di quanto visto per la versione precedente. L'unica novità riguarda l'India: nel caso del firmware indiano, la versione A15 ha creato problemi con la registrazione delle chiamate con l'app Telefono di Google. L'update A16 risolve questo difetto ed è stato rilasciato anche per l'Europa (tuttavia senza novità). Scaricare l'aggiornamento non porterà aggiunte a parte il cambio di versione.

Sistema Patch di sicurezza Android aggiornate dicembre 2021 Risolti problemi noti e migliorata stabilità del sistema

Fotocamera Miglioramento della stabilità video quando è attivo AI Video Enhancement

Bluetooth Risolto il problema delle chiamate non chiare sui dispositivi Bluetooth collegati



Il nuovo update alla OxygenOS 11 versione A16 per OnePlus Nord 2 è attualmente in fase di rilascio: per gli utenti che preferiscono procedere con il download ed il flash manuale, trovate i link da scaricare nel nostro articolo dedicato.

