Xiaomi sta testando la fotocamera sotto al display di nuova generazione

Il lancio del MIX 4 ha portato sul mercato il primo smartphone di Xiaomi dotato di fotocamera sotto al display, un passo avanti importante che apre la strada ai pannelli del futuro (privi di ingombri come fori o notch). A quanto pare la compagnia di Lei Jun non ha ancora finito di dire la sua e attualmente sarebbe al lavoro sulla seconda generazione della sua Under Screen Camera.

Xiaomi pensa ad un nuovo flagship con fotocamera sotto al display: al via i test

In realtà Xiaomi si sta dedicando alla nuova versione della fotocamera sotto il display già da diversi mesi, probabilmente in vista di un lancio fissato per il corso del 2022. Gli sforzi dell'azienda hanno richiesto mezzo decennio, ma è probabile che ora sia possibile procedere con più celerità. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai media cinesi, la seconda generazione dovrebbe introdurre delle migliorie importanti ma la risoluzione del display continuerebbe ad essere Full HD+ come nel caso di MIX 4 (avete già dato un'occhiata alla nostra recensione?). Xiaomi starebbe testando un pannello Huaxing Optoelectronics (un'azienda che fa parte del gruppo TCL), una soluzione simile a quella già utilizzata sull'attuale MIX, con la medesima risoluzione.

Tuttavia ci sarebbe un miglioramento importante: pare che la nuova fotocamera sotto lo schermo sia un'unità superiore ai 20 MP utilizzati a bordo di MIX 4. Xiaomi avrebbe alzato il tiro, ma per il momento non ci sono altri dettagli e non è dato di conoscere l'identità del sensore utilizzato nei test.

Ovviamente è impossibile non aspettarsi delle migliorie negli autoscatti e pare che questa nuova soluzione possa contribuire a colmare il divario tra i sensori sotto il display e quelli classici. Per quanto riguarda la densità di pixel, probabile che ritorneremo sui 400 PPI (anche nell'area della fotocamera). Le precedenti indiscrezioni parlavano di un display con risoluzione 2K e quindi potremmo osare un'ipotesi. Di recente si è parlato proprio del futuro MIX 5, il quale potrebbe essere accompagnato anche dal fratello maggiore MIX 5 Pro; forse vedremo un modello base Full HD+ ed uno superiore QHD+. Comunque restiamo in attesa di saperne di più e siamo curiosi di scoprire cosa ci riserverà il 2022!

