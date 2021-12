vivo S12 e S12 Pro: da un leak le specifiche del modello base

La multimedialità e l'imaging sono da anni la prerogativa degli smartphone vivo, che siano essi della serie X o della serie S. E se prendiamo proprio quest'ultima, la spinta degli ultimi tempi è quella di una selfie camera sempre più prestante. E questo potrebbe concretizzarsi definitivamente sui prossimi vivo S12 ed S12 Pro, che sarebbero già pronti per fare il loro debutto.

Aggiornamento 17/12: dal web spunta il design definitivo e quelle. che dovrebbero essere le specifiche tecniche del modello base della serie S12. Trovate tutti i dettagli nelle varie sezioni dell'articolo.

vivo S12 e S12 Pro: tutto quello che sappiamo

Design e display

Display S12 Pro

Il nome vivo S12 aleggiava già da alcune settimane sul web, specie su Weibo, il che ha fatto discutere molto, perché sarebbe il terzo esponente della serie S in un solo anno dopo S9 e S10. Ciò che ha fatto chiacchierare i vari leaker è stato sicuramente il display, visto che abbiamo il debutto, come confermato anche dal brand, di un pannello curvo al di fuori della serie X, aumentando quindi il prestigio della gamma.

S12 Pro 1 di 3

Passando a ciò che riguarda il retro, il modello Pro ha poi un bumper fotocamera triplo e abbastanza ampio, rispetto a quanto visto dalle prime indiscrezioni. Molto interessanti i colori, visto che avremo un oro ed un turchese con trame glitter, oltre ad una colorazione celeste ed una nera a completare il quadro.

Guardando invece al modello base, esso ha invece dei bordi più squadrati, confermando però il doppio notch nel pannello e anche i colori del fratello maggiore. Questa differenziazione porta su due target di utenti diversi i due smartphone, seppur non essendo poi così distanti

In ogni caso, passando ai dettagli tecnici tecniche per il pannello di S12 Pro, Digital Chat Station ci parla di uno schermo Full HD+ AMOLED ad alto refresh rate (ipotizziamo 120 hz), di cui però non conosciamo la diagonale.

Per quanto riguarda vivo V12 base invece, questo monta un display flat, come mostrato sempre dai render, a cui si aggiunge il fatto che (questo tramite China Telecom) sarà uno schermo da 6.44″, sempre Full HD+ AMOLED e refresh rate a 90 Hz.

Hardware e software

S12 base

Dopo aver avuto indicazioni su design e display, passiamo alle specifiche tecniche di vivo S12 ed S12 Pro. MediaTek ha ufficializzato che la serie S12 sarà dotata del chipset Dimensity 1200, ma non sappiamo se la versione scelta sarà quella già vista sugli X70, che era stata customizzata in compartecipazione e soprattutto, apprendiamo che dovrebbe rivolta al solo Pro. Per vivo S12 base infatti, è previsto invece il Dimensity 1100, proprio come S10. In fatto di memoria, abbiamo poi 8/12 GB RAM e fino a 256 GB di storage.

Quanto alla batteria, è stato certificato che entrambi i modelli della serie saranno dotati di una ricarica rapida a 44W, con un modulo da 4.200 mAh per S12 standard. Per la variante Pro non è ancora chiaro, ma potrebbe anche essere lo stesso.

Ciò che ci aspettiamo inoltre è lo sblocco delle impronte nel display da parte di entrambi, visto che il pannello sarebbe AMOLED per tutti e due i modelli. Passando al software, vivo introdurrà OriginOS Ocean anche in questi smartphone dopo che verrà mostrato per la prima volta su iQOO Neo 5s, che arriverà qualche giorno in anticipo. L'interfaccia sarà dotata inoltre della Game BOOST Mode, per amplificare le potenzialità in gioco.

Fotocamera

E veniamo all'altra indiscrezione che di vivo S12 e S12 Pro che potrebbe far gola: la selfie camera. Peculiarità della serie, sul modello S9 abbiamo un doppio sensore da 44 + 8 MP, confermata sul modello S10. Sui nuovi smartphone invece, se sul modello base dovrebbe essere confermata ancora una volta la precedente configurazione. Per il modello Pro sarà presente invece una fotocamera anteriore da 50 MP (un sensore JN1 accompagnato da un modulo da 8 MP), che lo renderebbe il secondo modello con questa peculiarità, dopo il cugino vivo V23e, che però si avvale di un sensore singolo.

E per quanto riguarda i sensori posteriori? Le fotocamere, come abbiamo visto, sono tre e quella principale è confermata essere da 108 MP, così come vedemmo sul modello S10 Pro. Questa scelta dovrebbe essere relativa sia ad S12 che S12 Pro, mentre per gli altri sensori dovremmo avere uno da 8 MP grandangolare e uno da 2 MP per le Macro.

vivo S12 – Presunto prezzo e data di uscita

Dopo il debutto della serie T1 a novembre, è stato deciso che i modelli della serie vivo S12 arriveranno il 22 dicembre 2021, come confermato anche sia dal teaser di MediaTek, sia dal teaser del brand.

Guardando invece al possibile prezzo, sempre dal leak di Digital Chat Station abbiamo un'indicazione che ci porta nella fascia tra i 3.000 i 4.000 yuan, che al cambio si traducono in circa 416€ e i 554€, in piena competizione con Reno 7 Pro e Honor 60 Pro.

