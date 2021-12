Realme non si guarda più indietro: ora è il sesto produttore mondiale

Se vi parlassimo della perenne crescita delle vendite smartphone di Realme, rischieremmo di risultare ridondanti. Eppure con questo brand si rischia seriamente di esserlo, visto che nel terzo trimestre 2021 è risultato essere il sesto produttore al mondo, iniziando a vedere quelli che sono gli ultra-colossi del settore.

Realme, sesto posto mondiale nelle vendite smartphone: è il quadro ideale per GT 2 Pro?

Oltre a quelli che sono piani previsti per l'ampliamento delle possibilità in Europa nel 2022, nei fatti concreti Realme è ormai uno dei produttori top del settore. Tramite la serie GT è riuscita a prendersi una fetta di mercato sempre più convinta ed il rapporto Counterpoint lo dimostra. Infatti, con il suo 5%, Realme è ora al sesto posto ed inizia a vedere non solo il brand principale OPPO, ma anche vivo, entrambi che detengono una fetta del 10% del mercato mondiale. Più lontani Xiaomi e Apple, ma soprattutto Samsung, rispettivamente al 13, 14 e 20%.

Questo però non spaventa il brand di Sky Li e, a livello Globale, di Madhav Sheth, che punta a sfruttare il suo motto come leit motif per arrivare sempre più in alto. E questo lo si comprende con le sempre più insistenti voci, spesso ufficiali, in merito al prossimo top gamma GT 2 Pro oppure il GT 2 Fold e perché no, anche il presunto smartphone con fotocamera sotto il display. Insomma, giocare a fare i “grandi” non basta più ed il brand l'ha capito, iniziando a recitare un ruolo da protagonista sul mercato.

Se volete saperne di più sugli obiettivi in Europa di Realme, vi lasciamo un nostro approfondimento dedicato.

