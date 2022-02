Ecco perché lo Snapdragon 8 Gen 1 è peggio dell’888

Moto Edge X30, Xiaomi 12 e 12 Pro, OnePlus 10 Pro, iQOO 9 e 9 Pro: questi sono gli smartphone che hanno portato lo Snapdragon 8 Gen 1 sugli scaffali. Qualcomm ha deciso di cambiare denominazione per la nuova generazione di SoC, partendo dal diretto successore dei precedenti Snapdragon 888 e 888+. In molti si aspettavano un miglioramento rispetto a questi ultimi, ma i primi test stanno evidenziando un problema. Non tanto in termini di potenza, dove lo Snap 8 Gen 1 riesce ovviamente a fare meglio (come mostrano i benchmark), quanto in termini di efficienza energetica.

Snapdragon 8 Gen 1 non è un campione nei benchmark quando si parla d'efficienza

Non appena Moto Edge X30 ha introdotto lo Snapdragon 8 Gen 1 al pubblico, i tester vi si sono fiondati per poter saggiare con mano di che pasta è fatto il nuovo SoC. Questo perché con la scorsa generazione, cioè Snapdragon 888 e 888+, Qualcomm ha mostrato il fianco nella gestione delle temperature. Se si cerca in rete, sono tanti gli utenti che hanno lamentato problemi di thermal throttling o temperature anomale con i modelli basati su Snap 888/888+. La speranza era che ciò cambiasse con il passaggio da 5 a 4 nm dello Snapdragon 8 Gen 1, ma così non sembra essere.

Snapdragon 8 Gen 1 1 x 3 GHz Cortex-X2 3 x 2,5 GHz Cortex-A710 4 x 1,8 GHz Cortex-A510

Snapdragon 888 1 x 2,84 GHz Cortex-X1 3 x 2,42 GHz Cortex-A78 4 x 1,8 GHz Cortex-A55



Oltre ad avere frequenze più alte, la CPU dello Snap 8 Gen 1 gode di una struttura dei core tri-cluster di ultima generazione: Cortex-X2, A710 e A510. Stando a quanto dichiarato da ARM, A710 e A510 garantirebbero un'efficienza energetica migliorata fino al 20/30%. Ma è effettivamente così? I test pubblicati in rete parlano chiaro: confrontandolo con i chip precedenti, la CPU dello Snapdragon 8 Gen 1 è meno efficiente, cioè ha un rapporto peggiore fra potenza e consumi.

X2 vs X1 performance +12%, consumi +24%, efficienza -14%

A710 vs A78 performance +3%, consumi +42%, efficienza -27%

A510 vs A55 performance +15%, consumi +69%, efficienza -33%



Tested the new A510 small cores in #Snapdragon8Gen1

Compared to the A55 in SD888:

Performance +15%

Power consumption +69%

Efficiency -33%

A710 and A510 are really not looking good 😭😭😭 https://t.co/6ttZ8bOIVP pic.twitter.com/TuVFiE0Dce — Golden Reviewer (@Golden_Reviewer) December 25, 2021

Alla luce di questi dati, non meraviglia che lo Snapdragon 8 Gen 1 dia problemi di temperature, avendo consumi più alti rispetto a quelli già non moderati di Snapdragon 888 e 888+. Lo si nota dai test eseguiti anche su Xiaomi 12 Pro, anch'esso con evidenti problemi di thermal throttling, facendoci capire che non è soltanto un problema legato a Moto Edge X30.

A questo punto, non resta che vedere come si evolverà la situazione, con Qualcomm che vuole correre ai ripari con lo Snapdragon 8 Gen 2. Per non parlare di MediaTek e il suo Dimensity 9000, SoC che si prospetta poter essere il primo a impensierire Qualcomm anche nella fascia alta.

