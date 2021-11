Realme punta ad un flagship con Dimensity 9000? Il brand non smentisce

L'impronta che Realme sta dando alla sua fascia alta è ormai ben chiara: puntare sui chip top gamma Snapdragon e MediaTek. Così come è stato per la prima serie GT che ha visto l'alternarsi tra gli Snapdragon presentati nel 2021 ed il Dimensity 1200, è molto probabile che Realme possa possa continuare questa filosofia lanciando uno smartphone con il nuovo Dimensity 9000.

Realme GT 2 o GT Neo 3 con MediaTek Dimensity 9000? Tutte le ipotesi

A costruire tutta una serie di ipotesi in merito all'utilizzo dell'ultimo arrivato in casa MediaTek sui prossimi flagship Realme è proprio l'azienda stessa, che sia su Twitter, sia su Weibo tramite i loro dirigenti hanno aperto discussioni interessanti su quello che sarà il futuro. Se da Xu Qi Chase, Presidente della sezione China, arriva una semplice opinione su come potrebbero essere gli smartphone con tali chipset, quindi includendo anche Snapdragon 8 Gen 1, dal CMO Global Francis Wong arriva invece un riferimento alla velocità che potrebbe garantire tale SoC.

The accident was due to excessive speed. https://t.co/ibz9ilJFr7 — Francis Wong (@FrancisRealme) November 19, 2021

Che sia un riferimento quindi al prossimo Realme GT Neo 3, da sempre considerato proprio per le prestazioni? Del resto, GT Neo è dotato proprio del Dimensity 1200 e l'alternanza tra i modelli dispari potrebbe essere proprio pensata con chipset MediaTek. Attenzione però anche alla possibile prossima GT Master Edition, citata dal Vice Presidente di Realme China Wang Wei Derek, che oltre ad un design innovativo potrebbe avere una potenza non indifferente. Certo, tornando a ciò che ha dichiarato Chase, Dimensity 9000 potrebbe ritrovarsi sul modello GT 2, che quindi si alternerebbe con il modello Pro proprio per la differenza di hardware interno.

Insomma, le soluzioni in cui inserire l'ultimo e potente prodotto MediaTek sono tante e di certo ha solo da scegliere quale sarà la più giusta in merito. Non ci resta quindi che attendere un 2022 che si prospetta interessantissimo.

