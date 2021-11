Nasce OPPO Store, l’e-commerce ufficiale: si parte subito con sconti fino al 50%

Arrivano grandi novità per tutti gli appassionati del brand cinese: OPPO Italia ha lanciato oggi OPPO Store, la propria piattaforma di vendita online. E quale modo migliore di festeggiare se non con una serie di offerte e promozioni? La risposta è scontata!

OPPO Store è lo shop ufficiale del brand: ecco tutti i dettagli e le prime offerte

Dopo un anno ricco di successi e importanti traguardi, come il più recente raggiungimento dei 2 milioni di smartphone venduti in Italia, il brand sceglie di rafforzare ulteriormente la sua presenza nel panorama italiano e la sua vicinanza a tutti i consumatori lanciando OPPO Store.

“Siamo estremamente orgogliosi di presentare in Italia OPPO Store e OPPO Community, due nuovi servizi che hanno come obiettivo quello di rendere l'esperienza utente ancora più ricca e personalizzata. Questo annuncio rappresenta per noi un importante traguardo, testimonia ancora una volta la centralità del consumatore finale nel nostro lavoro quotidiano. Per celebrare l'arrivo del nostro nuovo e-commerce e per rendere la nostra tecnologia accessibile a chiunque, abbiamo deciso di offrire una settimana ricca di iniziative vantaggiose sui prodotti del nostro ecosistema”, commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

L'e-commerce ufficiale rappresenta quindi uno spazio a disposizione per tutti gli utenti dove poter acquistare i prodotti dell'ecosistema OPPO con un semplice click e riceverli direttamente a casa. Inoltre, a partire da oggi e fino al 28 novembre tutti coloro che acquisteranno su OPPO Store potranno usufruire di sconti fino al 50% su una vasta gamma di prodotti, dagli smartphone di fascia premium e media fino agli accessori audio e wearable.

Ad esempio, Reno 6 Pro è disponibile al prezzo di 729€ mentre il modello standard viene proposto a 429€. Find X3 Pro scende al prezzo di 849€, Find X3 Neo è disponibile a 529€ mentre il piccolo Find X3 Lite è acquistabile a 299€. Ovviamente questa non è che una selezione di prodotti: per tutti gli sconti date un'occhiata allo store ufficiale (lo trovate qui).





A partire da oggi, tutti gli amanti del brand e della tecnologia in generale, possono entrare a far parte della nuova OPPO Community (la trovate qui), uno spazio di incontro virtuale, accessibile comodamente da desktop, per rimanere sempre aggiornato sulle novità, scoprire tutte le potenzialità dei dispositivi, chiedere consigli e avere accesso a contenuti e promozioni esclusive.

