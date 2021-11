Dreame L10 Pro è il robot giusto per tue pulizie intelligenti: ora in sconto su Amazon!

Il periodo del Black Friday è di certo quello più propizio per gli acquisti online, specialmente per quanto riguarda i prodotti tech. Se state pensando di passare alle pulizie intelligenti, allora il robot aspirapolvere Dreame L10 Pro fa di certo al caso vostro: elegante, discreto e dotato delle funzione lavapavimenti, torna nuovamente in sconto su Amazon in offerta lampo!

Dreame L10 Pro torna in offerta lampo su Amazon, ma solo per poche ore

Quando si parla di pulizie intelligenti, Dreame ed i suoi robottini la fanno da padroni ormai. E anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un prodotto tipico del brand: un robot aspirapolvere dotato di un look minimale, che si sposa alla perfezione con qualsiasi ambiente, ma che si rivela anche un valido aiuto in casa. Dreame L10 Pro è dotato di un motore con una potenza di aspirazione fino a 4.000 PA, non si fa mancare i controlli vocali tramite Alexa e la gestione da remoto grazie all'app del brand. Come anticipato in apertura, il mop integrato e il serbatoio per l'acqua consentono di sfruttare la funzione di lavapavimenti, per la massima pulizia.

Il robot aspirapolvere Dreame L10 Pro è disponibile in offerta lampo su Amazon, ovviamente con spedizione Prime. Non sarà necessario inserire alcun codice sconto: basterà accedere alla pagina dedicata al prodotto tramite il link qui sotto e troverete il robottino direttamente in promo. L'offerta durerà solo per la giornata del 19 novembre, quindi affrettatevi! Se non visualizzate il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

