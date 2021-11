Realme GT 2 Pro avrà un prezzo superiore ma sarà ancora abbordabile

Il 2021 di Realme è stato costellato da un cospicuo numero di modelli di quella che è la gamma top del brand, cioè la serie GT. Dopo il primo GT, GT Neo, Neo Flash, GT Master, Master Explorer, GT Neo 2 e Neo 2T, si comincia ora a parlare del futuro della serie. Proviamo a fare chiarezza e raccogliamo in questo approfondimento tutto quello che sappiamo – tra conferme e indiscrezioni – in merito al prossimo Realme GT 2 Pro (e al fratello minore GT 2).

Aggiornamento 04/11: un noto leaker “svela” quello che potrebbe essere il prezzo del prossimo Realme GT 2 Pro, una cifra ancora vantaggiosa seppur in linea con gli aumenti annunciati dall'azienda. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo, nella sezione dedicata alle indiscrezioni sul prezzo del flagship.

Realme GT 2 e GT 2 Pro: tutto quello che sappiamo finora

I primi dettagli

Le primissime indiscrezioni in merito a Realme GT 2 sono arrivate direttamente dalla dirigenza del brand ma si è trattato solo di una conferma della presenza di un chipset high-end di Qualcomm (della serie 8). Per quanto riguarda invece Realme GT 2 Pro, il dispositivo sarebbe stato certificato dall'EEC con la sigla RMX3301 anche se per il momento non vi è la certezza assoluta in merito all'identità del dispositivo.

Oltre a questa certificazione nei mesi scorsi si era già parlato di un modello Pro, sia tramite leak e sia tramite piccole voci ufficiali dai dirigenti del brand. Per il momento non è dato di sapere quale sia il design dei due modelli, né ci sono dettagli precisi sulle specifiche tecniche.

Display e possibili specifiche

Volendo fare delle ipotesi – basate anche su dettagli ufficiali – i prossimi Realme GT 2 e GT 2 Pro dovrebbero essere basati sullo Snapdragon 888+ oppure sul prossimo Snapdragon 898. Per il resto delle caratteristiche si vocifera della presenza di un display 2K+, possibilmente curvo, ma anche di un teleobiettivo; inoltre dovrebbe essere presente la super ricarica da 125W (anche se di recente ha cominciato a muoversi qualcosina anche in merito ad una potenza ben superiore).

Chiaramente per ora è ancora tutto molto nebuloso ed è bene prendere le varie indiscrezioni con le dovute precauzioni (almeno fino all'arrivo di leak più tangibili o di conferme ufficiali).

Indiscrezioni sul prezzo

Nel frattempo si parla già del possibile prezzo di Realme GT 2 Pro: l'insider cinese DigitalChatStation risponde a quanto visto nelle scorse ore in merito all'aumento del prezzo dei top di gamma del brand. La dirigenza ha confermato che l'azienda esplorerà la fascia dei 5.000 yuan (circa 676€ al cambio) ma secondo il noto leaker il modello GT 2 Pro dovrebbe arrivare ad un prezzo intorno ai 4.000 yuan (circa 541€) mentre i 5.000 yuan potrebbero essere riservati ad una versione speciale oppure ai tagli di memoria top.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu