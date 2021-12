Realme GT 2 Pro sarà “fatto di carta”: prime immagini ufficiali

A quanto pare, il design inizialmente vociferato per Realme GT 2 Pro era soltanto un prototipo. Le immagini ci rivelavano uno smartphone simile a Huawei Nexus 6P, ma le immagini ufficiali pubblicate da Realme ci raccontano tutt'altra storia. Il look adottato per il modulo fotografico riprenderà quello visto su Realme GT Neo 2, cioè un modulo rettangolare posto in alto a sinistra. Una scelta abbastanza in linea con gli standard moderni, ma il focus scelto dalla compagnia sarà tutt'altro.

Realme GT 2 Pro Master Design e Paper Tech: tutto parte dalla carta

In occasione dell'evento di anteprima degli scorsi giorni, si è parlato di come Realme GT 2 Pro innoverà sotto tre aspetti. Oltre a fotocamera e connettività, l'altro aspetto sarà quello del design, ma non sotto il profilo delle forme, come ci rivelano le immagini in questione. Lo smartphone sarà nuovamente co-progettato con il celebre designer Naoto Fukasawa, con cui ha collaborato per la realizzazione delle Master Edition delle serie GT, X2 e X.

In occasione del nuovo GT 2 Pro, sarà adottato quella che viene definito Paper Tech Master Design. Come sottolineato al succitato evento, Realme sta puntando a scelte più eco-sostenibile, a partire dalla confezione, realizzata con solo lo 0,3% di plastica e con inchiostro di soia.

La tecnologia Paper Tech sarà direttamente ispirata dalla carta, a partire dai materiali utilizzati. La collaborazione con SABIC comporta l'utilizzo di una scocca in bio-polimeri derivati da composti organici quali polpa cartacea e foglie cadute.

In termini puramente estetici, ecco che entra in gioco il lavoro di Naoto Fukasawa, che per l'occasione ha scelto la trama della carta per caratterizzare la scocca del telefono. Potete apprezzarne il dettaglio nella macro qua sopra, dove vediamo un design con una trama a micro-onde che attraversa tutta la back cover, eccezion fatta per il modulo fotografico e la sezione del logo.

Realme GT 2 Pro arriverà a breve: la data la conosciamo, ma resta il dubbio sui render simil-Nexus 6P. Che ci sia veramente una versione differente, magari quella dotata di fotocamera sotto allo schermo?

