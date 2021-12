Redmi Smart TV X 2022 ufficiale: sempre più top, ma ad un prezzo conveniente

Redmi, come dimostrato in questi anni, non è più solo una costola di Xiaomi, ma è riuscita ad imporsi come una realtà indipendente dalla casa madre sia per quanto riguarda il mercato degli smartphone che quello relativo ai prodotti tech in generale. L'azienda cinese ha dimostrato di sapere il fatto suo anche nel campo delle soluzioni per la casa, come nel caso degli ormai diffusissimi televisori intelligenti, specialmente se proposti a prezzi accessibili come nel caso dei nuovi Redmi Smart TV X 2022, modelli di tutto rispetto ma con un occhio al portafoglio.

Aggiornamento 07/12: Redmi ha lanciato la versione da 75″ del modello Smart TV X 2022, ampliando quindi le possibilità della gamma. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Redmi Smart TV X 2022 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie

Design e specifiche





Eredi naturali dei modelli X 2021, i nuovi terminali si distinguono le ottime specifiche, un design essenziale ed elegante e – ovviamente – un rapporto qualità/prezzo al top. Redmi Smart TV X 2022 debutta in versione da 65″ e 55″: in entrambe le varianti troviamo un pannello Full LED con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), profondità colore a 10 bit (8 bit + FRC), copertura DCI-P3 del 94%, supporto FreeSync Premium e Dolby Visioni. Inoltre si tratta di display con refresh rate a 120 Hz con tecnologia MEMC.

Per quanto riguarda l'audio abbiamo 4 speaker integrati e il supporto Dolby Atmos. A muovere il tutto troviamo un processore MediaTek MTK9650, soluzione realizzata a 22 nm con una CPU quad-core A73 fino a 1.5 GHz, GPU mali G52, 3 GB di RAM e 32 GB di storage.

Redmi Smart TV X 2022 ufficiale: prezzo e disponibilità

La nuova serie Redmi Smart TV X 2022 sarà in vendita in Cina a partire dal 31 ottobre, al prezzo di circa 403€ (2.999 yuan) per la versione da 55″ e 470€ al cambio attuale (3.499 yuan) per il modello maggiore da 65″.

Redmi Smart TV X 2022 si fa più grande: ora anche da 75″ | Aggiornamento 07/12

Dopo aver visto l'arrivo della gamma X 2022, che però comprendeva solo i modelli da 55″ e 65″, Redmi ha completato la serie con il modello più grande del lotto, cioè quello da 75″. Di per sé, le specifiche tecniche non cambiano per nulla, ma cambia solo la diagonale, quindi resta un ottimo prodotto e lo possiamo vedere anche nel prezzo, visto che arriva ad un prezzo di circa 699€ (4.999 yuan), che per queste dimensioni è sicuramente un ottimo costo.

