Realme GT 2 Pro con Snapdragon 8 Gen 1: ufficiale la data di presentazione

Ne abbiamo parlato per settimane ed è stato citato tra i primi flagship dotati del nuovissimo chipset di Qualcomm: Realme GT 2 Pro ha finalmente una data di presentazione, confermata in via ufficiale dalla stessa azienda asiatica.

Aggiornamento 14/12: Realme ha ufficializzato la presentazione di GT 2 e GT 2 Pro anche per Europa e Italia, con novità molto interessanti. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Realme GT 2 e GT 2 Pro vicini all'uscita: abbiamo la data di presentazione

Dopo aver confermato che Realme GT 2 Pro sarà tra i primi smartphone top ad avere a bordo lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, arrivano novità anche per la data di presentazione. L'evento di lancio della nuova serie di flagship è fissato per il prossimo 20 dicembre, in diretta streaming tramite i social del brand. Mancano quindi pochi giorni e finalmente scopriremo tutto sui nuovi modelli. Il teaser poster fa riferimento ad una serie (lo trovate in basso), ergo dovrebbero esserci almeno due modelli, ossia la versione standard e il già citato GT 2 Pro.

Realme ufficializza la presentazione anche in Europa e in Italia | Aggiornamento 14/12

Dopo aver ufficializzato la data di presentazione Internazionale della nuova serie GT 2, Realme ha annunciato questo evento anche per l'Europa e l'Italia, dove quindi il 20 dicembre 2021 scopriremo tutti i dettagli sui flagship del brand. Ma quali saranno le novità?

Come annuncia l'azienda, i nuovi smartphone si avvarranno di materiali eco-sostenibili per quanto riguarda la scocca, utilizzandone uno in grado di ridurre le emissioni del 63% per kg. Molto probabile che lo smartphone possa avere un retro in pelle vegana, ma è tutto da scoprire. Il design sarà ancora una volta affidato al giapponese Naoto Fukasawa, già artefice di molti smartphone del brand. Secondo la divisione Cina inoltre, è molto probabile che Realme possa rimuovere il caricabatterie dalla confezione, proprio al fine di avvalorare l'etica della sostenibilità tecnologica.

Per quanto riguarda le varie specifiche degli smartphone, al momento da Realme tutto tace (a parte la conferma del chipset high-end di Qualcomm). Tutto quello che sappiamo finora è frutto di leak ed indiscrezioni: se volete maggiori dettagli date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato alla nuova gamma top del brand.

