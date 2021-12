Xiaomi Mi Electric Scooter Essential imperdibile: solo 198€ con questo Coupon!

Stavate aspettando un'occasione ghiotta per mettere le mani su un monopattino elettrico di Xiaomi? Le offerte di Natale hanno portato l'offerta che fa al caso vostro, grazie ad un codice sconto di eBay: Xiaomi Mi Electric Scooter Essential scende ad un prezzo super, con tanto di spedizione direttamente dall'Italia (e tramite un venditore con affidabilità top)!

Codice sconto Xiaomi Mi Electric Scooter Essential: essenziale, ma solo nel prezzo

Ormai è passato oltre un anno dal debutto del monopattino elettrico Essential di Xiaomi, eppure si tratta di una soluzione che sa ancora il fatto suo. Caratterizzato da un design classico, il dispositivo arriva con un corpo in lega di alluminio, un peso di 12 Kg ed una batteria da 5.100 mAh 187 Wh. Mi Electric Scooter Essential presenta ruote da 8.5″, un'autonomia fino a 20 Km ed una velocità massima di 20 Km/h: insomma si tratta di una soluzione perfetta ed economica per gli spostamenti in città.

Il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Essential è disponibile in offerta con codice sconto e spedizione direttamente dall'Italia grazie ad eBay. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

In alternativa, vi segnaliamo che il monopattino è disponibile in sconto anche su Amazon: si tratta di un minimo per la piattaforma di e-commerce anche se comunque il prezzo è superiore rispetto ad eBay.

