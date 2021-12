Realme GT 2 Pro avrà una fotocamera sotto il display, secondo questo scatto rubato

La compagnia asiatica ha intenzione di alzare il tiro con il suo prossimo top di gamma e i vari indizi puntano tutti in direzione di un flagship stellare. Realme GT 2 Pro sarà il primo smartphone del brand equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 1, inoltre potrebbe avere dalla sua perfino una fotocamera sotto il display!

Realme GT 2 Pro potrebbe essere il primo smartphone del brand con fotocamera sotto il display

Abbiamo già parlato tanto di Realme GT 2 Pro: oltre alla presenza del nuovo chipset high-end di Qualcomm ha fatto discutere parecchio il suo design. Il dispositivo dovrebbe adottare uno stile inedito, con bordi squadrati ed un modulo fotografico sporgente. Mentre siamo in attesa di conferme in merito al look, ecco arrivare l'ennesima novità: Realme GT 2 Pro potrebbe essere il primo smartphone della casa asiatica dotato di una fotocamera sotto il display. Uno scatto rubato pubblicato in rete ci mostra la parte frontale del terminale: impossibile non notare “l'assenza” della selfie camera. Non è presente alcun punch hole e il sensore è integrato direttamente sotto il pannello.

Tuttavia sembra che il modello GT 2 Pro avrà dalla sua due versioni: una “standard” e quella superiore mostrata nell'immagine, dotata di selfie camera nascosta.

Passando alle caratteristiche del pannello, si parla di una soluzione AMOLED con bordi flat, uno schermo da 6.7″ targato Samsung, con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz. Per tutti i dettagli sulle specifiche e per scoprire le indiscrezioni uscite finora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al top di gamma!

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il