A Natale regala un sorriso con i prodotti Oclean in offerta

Per il periodo natalizio, durante la corsa ai regali, è sempre caccia alle migliori offerte ed anche un brand come Oclean non è da meno. Infatti, sul suo store ufficiale l'esperto marchio di igiene dentale ha portato spazzolini elettrici e idropulsori in super offerta, anche in bundle, a prezzi davvero interessanti.

Oclean Natale: ecco tutti gli sconti e le offerte su spazzolini elettrici e idropulsori

Quali sono quindi le occasioni da non perdere per le offerte di Natale sugli spazzolini elettrici e gli idropulsori Oclean? La scelta è molto conveniente e sicuramente ampia tanto da ovviare a tutte le esigenze possibili.

Bundle spazzolini elettrici Oclean Flow

Si parte dal primo bundle regalo che comprende 2 spazzolini Oclean Flow, a cui si abbinano ben 8 testine di ricambio e regali per 30$, che si traducono i 2 confezioni di filo interdentale Oclean Dental Floss e altre 2 testine di ricambio. Questa offerta è interessante perché potete acquistare ben due spazzolini come i Flow che uniscono potenza e autonomia nella pulizia dentale.

Oclean Air 2 – Bundle

Per chi vuole invece un pack regalo ancora più prestante, quello in cui potete acquistare ben due spazzolini Oclean Air 2, sempre con 8 testine e sempre con regali per 30$ con Dentals Floss per 2 e altre 2 testine, è sicuramente ciò che può fare per voi. Anche perché, l'Air 2 è dotato anche della sofisticata tecnologia di riduzione del rumore WhisperClean, quindi è sicuramente un prodotto di alto livello.

Bundle Oclean X Pro

Per chi vuole invece godersi un'offerta sia di alto livello di pulizia, sia di convenienza, quella con i due spazzolini smart Oclean X Pro abbinati al pacchetto regalo sopracitato è sicuramente da non perdere. La possibilità di utilizzare l'applicazione dedicata per creare un piano di igiene dentale rende il tutto ancora più indicato, specie unito alle potenzialità dello spazzolino.

Christmas Mega Bundle

Per chi invece vuole tutto, ma proprio tutto, Oclean ha pensato ad un Christmas Mega Bundle che possiamo definire irripetibile. Infatti, questa mega confezione comprende non solo due spazzolini elettrici smart top gamma X Pro Elite, ma anche due idropulsori Oclean W1, a cui si aggiungono le già citate 8 testine di ricambio e non più 30$ ma ben 120$ di regali abbinati. Infatti, chi acquista questo bundle riceve 4 testine di ricambio, 2 custodie da viaggio, 2 beccucci per idropulsori, una borsa Oclean e lo sterilizzatore UVC S1. Non si può proprio chiedere di più.

Regali per soglia di spesa

Credevate fosse finita qui? Assolutamente no! Infatti, oltre ai vari bundle, Oclean premia i suoi utenti con omaggi pensati in base alla soglia di spesa. Infatti, per chi spende almeno 99$ riceve 2 testine di ricambio, chi invece arriva a 169$ ottiene una Tote Bag. Inoltre, salendo a 249$ si ottiene uno sterilizzatore S1 in omaggio e infine, per chi spende 399$ c'è un idropulsore W1 in regalo.

Per tutti i dettagli in merito, vi lasciamo la pagina dedicata al Natale di Oclean. Vi ricordiamo che l'offerta è valida fino al prossimo 26 dicembre 2021. N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

