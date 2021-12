Realme GT 2 Pro con Snapdragon 8 Gen 1: sarà un testa a testa con Xiaomi!

Con la presentazione del nuovo Snapdragon 8 Gen 1 tutti i principali brand cinesi hanno confermato l'utilizzo della piattaforma a bordo dei rispettivi flagship. Non abbiamo ancora le idee chiare in merito all'uscita dei vari modelli, ma sappiamo che Xiaomi 12 sarà il primo e che arriverà a dicembre. A quanto pare, però, non sarà l'unico a fare capolino prima della fine dell'anno: anche Realme GT 2 Pro è dietro l'angolo e ovviamente il non mancherà il nuovo Snapdragon 8 Gen 1!

Realme GT 2 Pro arriverà a dicembre, proprio come Xiaomi 12: parte la sfida!

Il VP della compagnia asiatica Madhav Sheth ha svelato su Twitter che il nuovo Realme GT 2 Pro arriverà durante il mese di dicembre e sarà uno dei primissimi top di gamma alimentati dallo Snapdragon 8 Gen 1. Ovviamente manca ancora una data precisa, quindi dovremo necessariamente pazientare fino ad un'ulteriore annuncio. Il primo smartphone dotato del super chipset sarà Xiaomi 12: provabile che il modello di Realme sarà annunciato nel corso della seconda metà di dicembre, magari poco prima della fine dell'anno.

Sarà un testa a testa tra giganti tecnologici, tra una casa veterana come Xiaomi e il “nuovo arrivato” Realme, brand giovane ma che in pochissimo è riuscito a raggiungere traguardi eccezionali. Aspettando Realme GT 2 Pro vi ricordiamo che il flagship è stato già protagonista di numerose indiscrezioni, con tanto di una breve panoramica del design.

Inoltre, nei giorni scorsi il dispositivo è stato avvistato su Antutu con 12 GB di RAM ed un punteggio stellare, oltre 1 milione di punti sulla piattaforma di benchmark! Insomma, la sfida tra Xiaomi e Realme sarà di sicuro particolarmente intensa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu