Realme GT 2 Pro e Snapdragon 8 Gen 1 sono i nuovi re di Antutu

Con il debutto dei nuovi Snapdragon 8 Gen 1 e Dimensity 9000, i punteggi Antutu degli attuali top di gamma stanno per essere infranti. L'abbiamo visto prima con il SoC MediaTek e poi con quello di fattura Qualcomm, entrambi in grado di superare il milione di punti sulla nota piattaforma di benchmarking. Ma quale sarà il primo smartphone a riuscire in questo traguardo? Per il momento pare che il SoC targato MediaTek arriverà più tardi del previsto, pertanto i primi top di gamma di nuova generazione sembra che saranno Moto Edge 30 Ultra e Xiaomi 12. Ma il primo a sfoggiare tale potenza non è nessuno dei due, bensì quello che si prospetta sarà Realme GT 2 Pro.

Il record Antutu è stato infranto da Realme GT 2 Pro, merito dello Snapdragon 8 Gen 1

Siglato come RMX3300, si vociferava che Realme GT 2 Pro sarebbe stato un top di gamma con tutti i crismi e la presenza dello Snapdragon 8 Gen 1 confermerebbe tale ipotesi. Il leaker Digital Chat Station ci mostra quindi questo screenshot, dove il flagship Realme riesce a superare 1 milione di punti nei test Antutu. Un traguardo reso possibile dalle sue tecnicità, cioè una CPU octa-core Kryo 780 con il nuovo core Cortex-X2 a 3 GHz e una GPU Adreno 730, il tutto contenuto in soli 4 nm. Specifiche che condivide parzialmente con il Dimensity 9000, che qua vedete a confronto.

Se foste curiosi, vi ricordiamo che di Realme GT 2 Pro c'è un articolo dedicato con tutte le specifiche finora conosciute. Inoltre, vi ricordiamo che Realme sarà una delle prime aziende a fare utilizzo anche del MediaTek Dimensity 9000.

