OnePlus 10 Pro sarà dotato di uno dei display più fluidi sul mercato

La marcia di avvicinamento a OnePlus 10 Pro si riempie sempre più di caratteristiche interessanti, come per il display. Infatti, stando al CEO del brand, il prossimo flagship sarà dotato di una tecnologia molto avanzata in merito alla fluidità di visione, se non proprio la più avanzata.

OnePlus 10 Pro introduce il display LTPO 2.0: cosa comporta?

Ad annunciare l'adozione della nuova tecnologia per il pannello del OnePlus 10 Pro è stato proprio il CEO Pete Lau, che attraverso un recap storico dei vari modelli usciti prima le innovazioni apportate proprio per lo schermo, ha rivelato che vi sarà l'introduzione del display OLED LTPO 2.0. Questo cosa vuol dire? Che in quanto a fluidità di va a fare uno step successivo rispetto a quanto introdotto su OnePlus 9 Pro ed il suo display LTPO a marchio Samsung.

Anche OnePlus 10 Pro si avvarrà di un pannello Samsung, probabilmente con risoluzione QHD+ e tecnologia E5, ma giocare e guardare contenuti multimediali sarà sicuramente un'esperienza molto più fluida e chissà che non possa aumentare anche il refresh rate. Ricordiamo però cosa apporta la tecnologia LTPO: essa permette di adattare il refresh rate da 1 a 120 Hz in base allo scenario che si va a visualizzare. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento.

Insomma, la nuova generazione flagship di OnePlus promette davvero molto bene e a gennaio 2022 scopriremo sicuramente uno smartphone di grande livello quale è il Pro. Se volete saperne di più, vi lasciamo tutti i dettagli nell'articolo dedicato a tutto quello che c'è da sapere.

