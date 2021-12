vivo sarà la prima a usare il MediaTek Dimensity 9000

C'è molta curiosità attorno all'esordio del MediaTek Dimensity 9000: per la prima volta dopo tempo, potremmo avere un degno rivale dello Snapdragon 8 Gen 1. Specialmente dopo aver constatato che il nuovo SoC Qualcomm sembra avere gli stessi problemi di temperature della generazione 888. Ma se il nuovo Snapdragon è già arrivato sul mercato, grazie al debutto del Moto X30, lo stesso non si può dire per la controparte MediaTek. Stiamo ancora attendendo di scoprire quale sarà il primo smartphone ad averlo al suo interno, ma adesso i dubbi si stanno diradando. Sarà vivo la prima azienda a utilizzare il chip targato MediaTek, come confermato nel teaser ufficiale pubblicato su Weibo in queste ore.

Il MediaTek Dimensity 9000 debutterà su uno smartphone vivo: quale sarà?

Nel teaser viene messo nero su bianco che sarà vivo la prima a portare sul mercato il MediaTek Dimensity 9000, ma senza specificare il modello. Al contrario, sappiamo già in via ufficiale che sia Redmi K50 che OPPO Find X5 saranno fra i primi a poter vantare lo stesso chipset. Ma se volessimo avanzare un'ipotesi, basta mettere assieme gli indizi per puntare il dito verso l'imminente famiglia vivo X80. Tempo addietro, infatti, i leaker riferirono che al suo interno sarebbe presente un modello con MediaTek Dimensity 2000, cioè il nome con cui prima era conosciuto il Dimensity 9000.

Ma se compagnie come Xiaomi, OPPO, Realme e Black Shark hanno ufficialmente confermato che utilizzeranno lo Snapdragon 8 Gen 1, lo stesso non ha fatto vivo. Pertanto scopriremo se vivo X80 si doterà esclusivamente del MediaTek Dimensity 9000 o se, come per la succitata serie Find X5, ci sarà un modello basato sul SoC high-end di Qualcomm.

