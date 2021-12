Niente Qualcomm: OPPO Find X5 sarà targato MediaTek

Prima lo conoscevamo come OPPO Find X4, più recentemente sembrerebbe essere diventato OPPO Find X5, ma in entrambi i casi ci sarà un diretto legame col MediaTek Dimensity 9000. Dubbi sul nome a parte, il prossimo capitolo della celebre serie Find X sarà basato sulla nuovissima piattaforma del chipmaker taiwanese. A dircelo non è un rumor o un leaker, bensì un teaser ufficiale postato sui social asiatici dalla diretta interessata OPPO. Una notizia che cambia le carte in tavola, visto che finora tutti i modelli della serie Find X erano stati affidati alle soluzioni targate Qualcomm.

Ufficiale: la serie OPPO Find X avrà MediaTek Dimensity 9000

Col primissimo e storico OPPO Find X del 2018 avevamo visto l'utilizzo dello Snapdragon 845, passando allo Snapdragon 865 di Find X2 e X2 Pro e allo Snapdragon 870/888 di Find X3 e X3 Pro. Lo stesso possiamo dire per i modelli non propriamente top di gamma: anche i modelli Neo e Lite sono tutti basati su SoC Snapdragon 8xx o 7xx. Per la prima volta, quindi, un modello della serie OPPO Find X sarà affidato alla rivale di Qualcomm, cioè MediaTek.

Nel teaser non viene specificato con esattezza, perché si parla del MediaTek Dimensity 9000 su un generico “OPPO Find X”. Ovviamente il pensiero va subito a OPPO Find X5, il cui debutto è atteso durante il Q1 2022. Tuttavia, è possibile che il MediaTek Dimensity 9000 non venga utilizzato su OPPO Find X5 Pro, bensì su un modello meno avanzato come Find X5 o Find X5 Neo. Certo è che parliamo di un chip di fascia top, a 4 nm, con CPU octa-core ARM v9 fino a 3,05 GHz Cortex-X2 e con GPU Mali-G710 a 10 core a 850 MHz. Un chip molto potente, quindi, e che vedremo anche a bordo della serie Redmi K50.

Sarebbe strano se OPPO decidesse di non lavorare con Qualcomm, azienda a cui si è spesso affiancata per l'implementazione dei chipset più nuovi. Che i problemi di temperature riscontrati su Snapdragon 8 Gen 1 l'abbiano fatta desistere dall'utilizzarlo?

