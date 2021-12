Honor Choice Earbuds X debuttano su Amazon ad un ottimo prezzo

La gamma Choice di Honor rappresenta quella serie di prodotti che il brand selezione tramite suoi partner affiliati e spesso sono articoli davvero interessanti. Come nel caso delle nuove cuffie TWS Honor Choice Earbuds X, che debuttano in offerta sullo store di Amazon ad un prezzo molto competitivo grazie ad un Coupon.

Honor Choice Earbuds X: ecco come ottenere il Coupon per l'offerta di Amazon

Prima di capire come acquistare le Earbuds X in sconto, ve le raccontiamo tramite le loro feature più interessanti: driver dinamici da 12 mm, Bluetooth 5.2, codec AAC e soprattutto controlli touch precisi e comodi. Inoltre è presente una Gaming Mode che permette di avere una bassa latenza in gioco e nei video. Infine, non manca il supporto agli assistenti vocali più noti. Presente inoltre un doppio microfono votato alla riduzione del rumore in chiamata ed un'ottima autonomia fino a 28 ore. Se ne volete sapere di più, vi lasciamo la nostra recensione.

Come possiamo ottenere le cuffie TWS Honor Choice Earbuds X in offerta ad un prezzo davvero molto interessante per ciò che offrono? Sullo store di Amazon vi basterà andare nella pagina del prodotto, cliccare la spunta del Coupon e inserire le cuffie nel carrello ed automaticamente otterrete lo sconto indicato qui in basso. N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

