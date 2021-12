LAOTIE lancia le offerte di Natale con una valanga di sconti e premi

Il periodo centrale del mese di dicembre è quello perfetto per puntare ai regali di Natale: siamo nel piano della frenesia e gli sconti e le promozioni aumentano a dismisura. Quest'oggi diamo il benvenuto ad una nuova iniziativa dedicata alla mobilità intelligente con le offerte di Natale targate LAOTIE: ci sono tante bici e monopattini elettrici in sconto e perfino la possibilità di aggiudicarsi dei premi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promo!

LAOTIE lancia le offerte di Natale, con sconti fino al 50% e non solo

Gli sconti di LAOTIE partiranno dal 17 dicembre e dureranno fino al 25 dicembre, quindi proprio nel periodo più importante del mese. La compagnia cinese ha deciso di lanciare una promozione particolarmente golosa, con delle speciali offerte di Natale riservate all'Europa: ci saranno offerte per tutti i gusti e per tutte le tasche, con sconti fino al 50% su monopattini e bici elettriche!

Tra i nomi più importanti, come non citare il modello FT5: la fat bike scende a 1.049$ in occasione del periodo promozionale. Altri bici elettriche in sconto sono le versioni PX5 a 729$ e D4s Pro a soli 709$; infine c'è spazio anche per i monopattini elettrici con i modelli Ti30 Landbreaker a 1.379$ e ES19 a 1.459$.

Per scoprire tutte le offerte di Natale LAOTIE vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata all'iniziativa, presente su Banggood. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Prima di procedere oltre vi segnaliamo che ci saranno anche altri sconto in occasione del giorno di Santo Stefano: dal 26 al 31 dicembre non mancheranno ulteriori occasioni per risparmiare!

Le iniziative promozionali di LAOTIE non finiscono qui: la compagnia ha dato il via ad un simpatico contest tramite i canali social ufficiali. Che cosa sta preparando LAOTIE per Natale? Ci sono già un paio di indizi che riguardano quelli che saranno i premi: si tratterà di dispositivi dotati di due ruote e del valore di oltre 1000$! Ma come fare per partecipare all'iniziativa? Ecco tutti i passaggi da seguire per il giorno 16 dicembre.

Segui le pagine Facebook e Instagram di LAOTIE ed effettua l'iscrizione al canale YouTube di LAOTIE e quello di GizChina ;

e di LAOTIE ed effettua l'iscrizione al canale di e quello di ; unisciti al gruppo Facebook di LAOTIE;

di LAOTIE; condividi il post ufficiale sull'evento o tagga i tuoi amici nei commenti;

sull'evento o tagga i tuoi amici nei commenti; lascia le tue ipotesi per i regali di Natale di LAOTIE nella sezione commenti

Nel corso dei giorni successivi (il 18, 19, 20 e 21 dicembre), ogni giorno, tramite i canali social, verrà posta una domanda agli utenti: bisognerà scegliere la risposta tra due alternative ed indovinare pian piano quali saranno di regali di Natale di LAOTIE. Tra gli utenti che avranno risposto correttamente a tutte le domande (e seguito la procedura precedente) verranno estratti 8 fortunati (saranno annunciati il 1° gennaio 2022) che si aggiudicheranno vari premi.

Allora, siete pronti ad un Natale all'insegna della mobilità? Le offerte di LAOTIE (ed il simpatico gioco per le feste) vi aspettano! E per maggiori dettagli ed informazioni, date anche uno sguardo al sito ufficiale del brand.

Articolo sponsorizzato.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il