Recensione BlitzHome BH-CMM5: il caffè a casa come se foste al bar

Il caffè, nelle nostre case, è parte fondamentale della giornata, che sia per la colazione o per gli altri pasti della giornata. C'è chi si affida alla moka, chi alle macchine con cialde e capsule. Ma se avessimo qualcosa che ci faccia il caffè come al bar? Questo è proprio il caso della macchina per caffè BlitzHome BH-CMM5, protagonista di questa recensione, che abbiamo provato proprio per capire se possiamo avere quel tipo di esperienza.

Recensione BlitzHome BH-CMM5 | Macchina per il caffè

Contenuto della confezione

La confezione della BH-CMM5 in recensione possiamo definirla completa e utile al fine ultimo e non sempre è scontato. Oltre al prodotto in sé, abbiamo la manopola per i filtri, il filtro per una tazza, quello per tazza doppia, un misurino ed un dosatore. Ci riteniamo soddisfatti di quanto abbiamo trovato.

Design e materiali

Il design di questa macchina per il caffè BlitzHome è probabilmente uno dei plus che possiamo trovare. Riprende perfettamente quella che è la forma delle macchine da bar e anche i tasti e gli erogatori danno quella sensazione. Inoltre, anche i materiali fanno la loro parte, visto che la struttura è realizzata quasi totalmente in metallo e quindi dà un tocco premium al contesto.

Funzionamento e modalità

Arriviamo quindi a come funziona questo prodotto BlitzHome. La premessa, a dispetto di quanto accade con i prodotti del brand e dell'universo BlitzWolf, è che questa macchina per il caffè non è smart, ma non è un malus, in quanto forse potrebbe anche essere superfluo. La BH-CMM5 è una macchina per il caffè con un tutti i crismi, con macinatura dei grani, a cui però bisogna fare molta attenzione nel dosaggio quando li si macina.

Oltre a ciò, possiamo sia schiumare il latte (per cappuccino) oppure erogare acqua calda. Per un corretto funzionamento, è consigliato far riscaldare la macchina per almeno 50 secondi e, altro consiglio, è sicuramente bene apporre i bicchierini a riscaldare sulla plancia superiore al fine di ottenere un sapore ottimale. Quanto all'erogazione del caffè, per gustare un espresso come si deve, bisogna far interrompere automaticamente (modalità settabile sulla stessa macchina) dopo 5/6 secondi.

Quando diciamo poi che questo prodotto riprende le macchine per il caffè del bar, non lo diciamo tanto per: infatti, al centro dell'area di controllo, è presente un barometro per controllare la pressione. Essa varia a seconda di come si pressa il macinato ma, sempre come consiglio, per avere un caffè che sia tale, è bene che la lancetta sia nella parte blu del barometro.

Recensione BlitzHome BH-CMM5

In conclusione, cosa ci ha convinto di questa macchina per il caffè BlitzHome? In realtà, ci è piaciuto un po' tutto il contesto in cui agisce. Bella da vedere, con garanzie costruttive importanti e fa il suo lavoro decisamente ciò che le viene richiesto di fare. Il prezzo a cui viene proposta dallo store di Banggood, circa 250€, è sicuramente inquadrato per il settore se non più conveniente e se dovete fare un regalo di spessore per una nuova casa o per un'occasione speciale, potrebbe essere sicuramente indicato per quanto offre.

