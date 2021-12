Hype per OPPO Find N? Ecco come sarebbe potuto essere

Si è creata una certa discussione attorno a OPPO Find N, un pieghevole bello e impossibile, almeno per noi occidentali. Il primo smartphone flessibile firmato OPPO rimarrà un'esclusiva per la Cina, proprio come accaduto con Huawei Mate X2 e Xiaomi Mi MIX Fold. Ma pur trattandosi del primo terminale del genere a uscire dalle fabbriche OPPO, è tutt'altro che un prodotto prototipale. La compagnia ha rimarcato come Find N sia il risultato di quattro anno di ricerca e sviluppo e che prima di esso siano esistite sei generazioni di prototipi. Con la creazione di OPPO Find N, ha capito di aver raggiunto un livello tale da poter essere commercializzato senza il rischio di incorrere nei problemi delle prime generazioni.

OPPO Find N sarebbe potuto essere molto più variopinto del modello finale

Qualcuno di voi potrebbe ricordarselo: nel febbraio 2019, a ridosso della presentazione dei primissimi Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X, OPPO mostrava al mondo il suo pieghevole. Era un pieghevole ben diverso da quello odierno, in primis per il suo utilizzo del design outfold, prontamente abbandonato da tutti per la sua eccessiva fragilità. Con OPPO Find N siamo dinnanzi a un prodotto decisamente più rifinito, con un design infold in linea con la competizione ma al contempo con una maggiore cura costruttiva. L'aver sviluppato un meccanismo proprietario come quello Flexion Hinge ha permesso a Find N di essere il pieghevole con la “grinza” meno accentuata sul mercato.

Come specificato a inizio articolo, OPPO Find N è disponibile all'acquisto unicamente in Cina, e viene venduto in tre colorazioni: Black, White e Purple. Ma a proposito di prototipi, qualcuno ha ben pensato di pubblicare in rete diverse varianti inedite di OPPO Find N immortalati dal vivo. La struttura dello smartphone rimane la medesima di quella ufficiale, ma a cambiare sono le colorazioni e le relative finiture. Vediamo alcune scocche dalle finiture lucide, altre opache, c'è persino una variante in pelle vegana come visto su OPPO Find X3 Pro Cosmic Mocha. Chissà se qualche colorazione verrà riutilizzata più avanti, magari per qualche edizione limitata.

