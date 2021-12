Honor celebra il suo 2021 tra successi e traguardi

Sembra praticamente ieri quando Honor ha intrapreso la strada come marchio globale per la tecnologia, diventando una realtà indipendente, ma è in realtà passato un anno. Ed in questo 2021 i successi non sono mancati, sia in termini di vendite, sia in termini di innovazione e questo pare stia per proiettare il brand in una nuova dimensione.

Honor tra espansione e innovazione: da cosa partirà il 2022?

All'evento che ha poi visto la presentazione del nuovo smartphone Honor X30, tramite le parole del suo CEO, il brand ha voluto parlare di quanto fatto in questo 2021. George Zhao infatti, si è espresso così: “Grazie al sostegno dei nostri amici e partner nel corso dell'ultimo anno, HONOR è stata in grado di mantenere la promessa di aiutare i consumatori ad andare oltre e di espandere il nostro marchio per fornire una tecnologia sia premium che accessibile a una gamma più ampia di utenti. Sono così orgoglioso delle innovazioni del settore che abbiamo introdotto come risultato della dedizione e della passione dei miei colleghi e delle collaborazioni con i nostri partner leader della catena globale. È stato davvero fantastico vedere come stiamo plasmando insieme un futuro condiviso“.

Continua innovazione

Ma quali sono le innovazioni che Honor ha portato al mercato? Per sostenere la creazione di un mondo intelligente per tutti, il brand ha introdotto il suo “Honor Multi-screen Collaboration” nel 2021, con una tecnologia per una varietà di scenari di utilizzo e integrando la strategia 1+8+N proprietaria.

Le capacità di interconnessione consentono agli smartphone, ai computer portatili, ai tablet, agli orologi, agli auricolari, agli schermi intelligenti e ad altri dispositivi intelligenti di Honor di collegarsi insieme senza soluzione di continuità per supportare il flusso continuo di più servizi lungo la linea. Ma non finisce qui.

Infatti, l'azienda ha passato l'anno scorso a sviluppare collaborazioni strategiche con i suoi partner della catena di fornitura globale e ha stabilito oltre 30 partnership con i principali fornitori tra cui AMD, Intel, MediaTek, Microsoft e Qualcomm. Un esempio è Honor MagicBook 16, notebook dall'ampio schermo e dalle grandi possibilità che vedrà presto l'update a Windows 11, permettendo agli utenti di gestire in modo efficiente i loro flussi di lavoro e migliorare la loro produttività grazie a una funzione di collaborazione multi-schermo che proietta il display dello smartphone e i file sul computer portatile.

Un 2022 proiettato verso un mondo intelligente

Guardando al 2022 infine, Honor continuerà il suo viaggio creando un nuovo mondo intelligente per tutti attraverso il lancio di nuovi prodotti innovativi ricchi di caratteristiche innovative. Ci aspettano quindi mesi pieni di novità per un brand tanto giovane ma tanto intraprendente e predisposto alla crescita nel mercato come visto in questi mesi.

