Honor X30 5G: ufficiale il primo ed elegante smartphone con Snapdragon 695

Honor non sembra volersi fermare con le uscite di smartphone e punta a completare la line up entro la fine del 2021. L'ultimo arrivato è infatti Honor X30 5G, che va a completare la serie con specifiche tecniche interessanti ma da puro medio gamma ma con uno stile invidiabile.

Honor X30 5G: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Come si presenta quindi il nuovo mid-range? Honor X30 somiglia in maniera importante alla serie Magic 3, condividendone il modulo fotografico. Il design di questo smartphone ha volutamente una livrea premium, al fine di differenziarlo dal resto della gamma, con colorazioni di ogni tipo dal glitter all'opaco. Quanto al display, troviamo una soluzione punch-hole da 6.81″ LCD con risoluzione Full HD+ e cornici decisamente ridotte. Il refresh rate è invece da 120 Hz, per non farsi mancare nulla.

Passando a ciò che riguarda l'hardware invece, Honor X30 è il primo ad avere integrato lo Snapdragon 695 5G, soluzione mid-range di Qualcomm, a cui si abbinano 6/8/12 GB RAM e 128/256 GB di storage. Non manca un'espansione Virtual RAM da 2 GB.

Dando uno sguardo alla batteria, essa è invece un modulo da 4.800 mAh ricaricabile a 66W, una spinta importante per la categoria. Chiude il comparto hardware la fotocamera, che sul retro è composta da tre sensori da 48+2+2 MP, con macro e profondità. La selfie camera è invece da 16 MP. Lato software troviamo Android 11 con Magic UI 5.0, a cui si abbinano GPU e LINK Turbo X per una migliore gestione grafica.

Honor X30 5G – prezzo e disponibilità

Il nuovo esponente della fascia media di Honor si piazza in una categoria in cui la competizione è decisamente folta, ma prova a difendersi con un prezzo accessibile: la configurazione 6/128 GB si attesta a circa 208€ (1.499 yuan), mentre quella 8/128 GB sale a circa 236€ (1.699 yuan), la 8/256 GB a circa 278€ (1.999 yuan) e per finire il modello 12/256 GB a circa 319€ (2.299 yuan). Come purtroppo per tutta la serie X, non è prevista una distribuzione europea, ma questo smartphone è quanto mai pronto per i nostri mercati, viste le sue specifiche. Quindi, mai dire mai!

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il