Uno sguardo a OnePlus Nord 2 CE: eccolo nei primi render

Dopo la prima, nutrita vagonata di indiscrezioni torniamo a parlare di OnePlus Nord 2 CE 5G, il prossimo mid-range del brand cinese: questa volta abbiamo una serie di immagini render che ne svelerebbero il design e che ci permettono di dare una prima occhiata al dispositivo.

OnePlus Nord 2 CE 5G si mostra nei primi (e presunti) render

1 di 6

Com'è facile intuire osservando le immagini – ricordiamo, frutto di un leak e quindi da prendere con le pinze – OnePlus Nord 2 CE 5G avrà un look ispirato alla serie 9. Lo smartphone si mostra nella colorazione Black ed una verde oliva, da tutte le angolazioni. Non è presente un lettore d'impronte laterale, segno che dovremmo avere un pannello OLED con sensore ID integrato. Frontalmente trova spazio un display ampio, con un punch hole per la selfie camera. Sul retro abbiamo invece una tripla fotocamera con due sensori di grandi dimensioni ed uno più piccolo; ad affiancare il modulo troviamo un Flash LED. Per le porte si notano sia l'ingresso Type-C per la ricarica (e i dati), sia quello mini-jack da 3.5 mm per le cuffie.

Volete saperne di più sul prossimo mid-range della casa cinese? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato a tutte le conferme e le indiscrezioni relative a OnePlus Nord 2 CE 5G!

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il